Da Torino a Capo Nord in bici per il clima

È partito dall’Environment park a Torino il viaggio Fit For 2030, un progetto che è un vero e proprio tour in bici che dal capoluogo piemontese giungerà fino a Capo Nord in Norvegia. Un’iniziativa che nasce come una sorta di rotta climatica, in collaborazione con le aziende M&Pf e Irion, e che vuole testimoniare l’impegno del parco torinese nel contribuire a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030, sensibilizzando istituzioni e cittadini rispetto ai rischi del cambiamento climatico in corso, e promuovendo al tempo stesso il parco quale luogo di sperimentazione e innovazione in ambito climatico.

Presente alla partenza l’assessora alla mobilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta, che ha affermato: “Quando qui all’Environment Park mi è stato raccontato il sogno di realizzare un viaggio come questo, come amministrazione non potevamo che sostenere questo progetto. Come Città di Torino abbiamo da tempo intrapreso questo percorso verso la neutralità climatica da raggiungere entro il 2030 e ogni sforzo compiuto in questa direzione non può che trovare il nostro pieno appoggio e sostegno”.

Dopo Torino, il tour a zero emissioni toccherà il passo dello Spluga, luogo simbolo sui ghiacci delle Alpi proprio per l’effetto del cambiamento climatico sulle nostre montagne, Arbon in Svizzera, città che ha avviato una serie di progetti legati all’idrogeno, per poi passare da Wiesloch in Germania, Middlegrunden in Danimarca, sede di un grande parco eolico offshore, e Copenaghen, Goteborg in Svezia, il parlamento Sami in Finlandia, e concludere quindi l’impresa a Capo Nord in Norvegia.