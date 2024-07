Il forestale Mario Rutiglio di Ostuni morto durante le operazioni di bonifica di un incendio

Tragedia sul lavoro in Puglia. A seguito di un grave incendio avvenuto tra Ceglie Messapica e Ostuni un operaio dell’Arif, (Agenzia regionale attività irrigue e forestali), Mario Rutiglio di Ostuni è morto durante le operazioni di bonifica. Mario Rutiglio è rimasto schiacciato da un tronco subito dopo l’incendio. La vittima aveva 60 anni ed era a pochi mesi dalla pensione, si trattava di uno dei suoi ultimi interventi.

Le operazioni di bonifica erano in corso non appena l’incendio è stato sedato. A quanto si apprende Mario Rutiglio sarebbe stato colpito dal tronco di un albero, che stava tagliando per facilitare le operazioni di spegnimento del rogo insieme alle forze dell’ordine. Sul posto mezzi del 118 e forze dell’ordine.

La tragedia si è verificata a pochi giorni di distanza dalla morte di due vigili del fuoco di Matera, rimasti uccisi durante le operazioni di messa in sicurezza di una famiglia a Nova Siri, rimasta intrappolata tra le fiamme.