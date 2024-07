Rapina con sparatoria in una gioielleria al centro commerciale Roma est

Far west mercoledì mattina nella Capitale. Una rapina con sparatoria è avvenuta in una gioielleria al centro commerciale Roma est. Miracolosamente non risultano feriti. I due rapinatori, a volto coperto, hanno minacciato una commessa si sono fatti consegnare monili e gioielli in oro. Una guardia giurata è intervenuta e ne è nato un conflitto a fuoco. I due banditi sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto sono subito arrivate diverse volanti della polizia.

Subito sono scattate le ricerche per rintracciare i due malviventi, che prima di darsi alla fuga hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco scatenando il panico tra la folla. L’allarme è scattato alle 10:30 della mattina, quando si sono sentiti gli spari nei locali vicini alla gioielleria e alcuni commessi, spaventati, si sono chiusi nei loro negozi. Le attività degli altri esercizi del centro commerciale sono riprese regolarmente. Sul caso indaga la polizia.