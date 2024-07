Estate 2024: l’Italia nella morsa del gran caldo

L’anticiclone africano porta sul Belpaese temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. Secondo le previsioni meteo l’Italia sarà nella morsa del gran caldo per almeno i prossimi 10 giorni. Saranno quasi due settimane letteralmente infuocate. Oggi mercoledì bollino arancione per ondate di calore in 13 città, giovedì 7 passeranno in rosso, tra cui Roma e Trieste.

Bollino arancione a: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara e Viterbo. Domani Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste giovedì passeranno al bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi per i fragili.

Il caldo maggiore si registrerà in Sardegna e in Sicilia con picchi di 42-43 gradi, fino a 38-39 gradi anche sul sud peninsulare e parte del centro. Situazione analoga al nord dove Bologna e Ferrara saranno le città più roventi con temperature intorno ai 36-37 gradi. A Milano la colonnina di mercurio potrebbe salire fino a 33 gradi, ma qui sarà il tasso di umidità alle stelle a rendere problematica la situazione.