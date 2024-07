Dal 18 al 21 Luglio torna la magia di Flood sulle sponde di Bilancino

Il Flood Bilancino Festival è pronto per la sua edizione 2024. Dal 18 al 21 Luglio, uno degli eventi più attesi dell’estate mugellana torna sul Lago di Bilancino con la sua proposta sempre più variegata tra spettacoli, concerti, DjSet, teatro e il meglio dello Street Food nazionale ed internazionale.

Ogni anno si fa sempre più ampia la proposta artistica che il Flood Bilancino Festival propone e anche quest’anno tornerà a sorprendervi con quattro giorni di divertimento e spettacoli da vivere fin dal tardo pomeriggio, anche con un aperitivo e la cena, in un’area tra le più affascinanti e suggestive di tutta la Toscana.

Oltre alla musica e alle arti varie, da quest’anno ci sarà anche una grande novità: nei giorni del Festival si inaugurerà infatti anche “Flood Experience“. Durante i 4 giorni di Flood sarà possibile scoprire nuovi percorsi trekking (venerdì e domenica con partenza alle 18), provare il calisthenics, la canoa o il kayak sul lago, rilassarsi con lo Yoga o una lettura godendosi l’alba ed il tramonto ed ancora tirare con l’arco o addirittura salire su una mongolfiera per godere di un panorama mozzafiato!

Vorrei prima di tutto sottolineare il ringraziamento per il prezioso ruolo svolto dalla Pro Loco e dai suoi volontari e volontarie per la realizzazione di questo evento – spiega la Sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio – uno sforzo che conferma l’importanza di un tessuto associativo coeso e attivo per una comunità come la nostra. Flood prosegue così nel suo processo di crescita, continuo di anno in anno, sia dal punto di vista della partecipazione di pubblico che da quello della qualità della proposta artistica. Quest’anno inoltre, la novità delle “experience” completa questa idea di rendere Flood un evento sempre più legato al territorio che lo ospita, quindi il Lago di Bilancino, e far sì che questo possa essere vissuto da tutte e tutti con proposte variegate ed intriganti. Flood si conferma così – conclude la Sindaca – un Festival adatto ed aperto ad un pubblico il più ampio possibile, sia di età che di interessi”.

“Flood – Bilancino Festival nasce nel 2018 con un obiettivo ben chiaro, valorizzare il Lago di Bilancino, sia per le sue bellezze naturalistiche che per la promozione di tutti i suoi utilizzi”. Commenta così il Presidente dell’Associazione Pro Loco Per Barberino Tommaso Giuntini, che continua: “Il progetto nel corso delle passate cinque edizioni si è sempre più ampliato diventando un contenitore per ogni genere di attività artistica: dal teatro alla graphic art, dalla musica live ai DJ set di ogni varietà, tutto condito da un mercato Street Food che raccoglie il meglio della cucina nazionale e internazionale. Per questa sesta edizione Flood si aprirà anche ad una serie di esperienze messe a disposizione degli utenti. Per le giornate del festival, infatti, i partecipanti potranno scegliere le loro Flood Experience: le proposte svariano dal giro in mongolfiera fino allo yoga, dal tiro con l’arco fino alla lettura e saranno presenti attività di trekking e running. Questa serie di attività rappresentano un grande valore aggiunto per il festival dando modo agli utenti di poter vivere il Lago di Bilancino a 360°. Il programma nella sua interezza è stato studiato per poter abbracciare ogni fascia di età e tipologia di interesse con unico comune denominatore: la bellezza e l’enorme funzionalità della nostra location. Dietro ad una manifestazione di queste dimensioni c’è un lavoro enorme di tantissime diverse realtà che mi sento di dover ringraziare: l’amministrazione comunale che, insieme agli uffici, sostiene e dà un contributo fondamentale per la realizzazione dell’evento. I nostri partner della Periscopio Comunicazione che ci accompagnano fin dalla genesi del festival. La stretta collaborazione con le forze dell’ordine grazie alla quale l’evento si svolge in assoluta e piena sicurezza. La Misericordia di Barberino di Mugello che coordinerà tutto il piano di soccorso durante l’evento. Le moltissime realtà provenienti da tutto il territorio che all’interno dei quattro giorni creeranno contenuti artistici ed esperienze per tutti gli utenti. Un ultimo, grandissimo ringraziamento va a tutte quelle persone che impiegano il loro tempo volontario lavorando al festival e così facendo permettono che tutto quello che è stato ideato nei mesi precedenti possa diventare realtà”.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Il programma si aprirà Giovedì 18 Luglio con una serata tutta dedicata all’arte teatrale. Si partirà come di consueto con uno spettacolo per le famiglie e l’inaugurazione del festival sarà quest’anno affidata a Catalyst che alle 19:00 presenta l’artista Edoardo Nardin ed il suo “Barba Fantasy Show”.

Dopo cena, dalle 21:30, sarà la Compagnia delle Formiche a prendersi la scena sul “Green Stage” presentando lo spettacolo “The best of musical”, ultimo gioiello della produzione ultra ventennale della compagnia nata in Mugello ma che ha ormai da tempo conquistato palchi di caratura nazionale e non solo.

Il giorno successivo, Venerdì 19 Luglio, il programma si aprirà con lo show per i più piccoli di Giulivo Clown mentre nel Green Stage dalle ore 20:45 sempre Catalyst presenterà lo spettacolo di circoteatro Bollestrabelle con Thomas Goodman.

La notte di venerdì vedrà quindi un doppio palco per permettere ad ognuno di ballare al ritmo che vorrà.

Nel green stage il dj set sarà affidato ad Altera e si alterneranno in consolle, in una lunga selezione tra House ed Elettronica, Tommaso Conforti, Basse frequenze SoundSystem e Alex Neri. Nel Blue Stage, dalle 22:00, la serata sarà invece animata dall’energia dello “Spritz” e del Tocame DJ Set tra musica dance e Reggaeton. Sul palco Enrico Fammoni, Filippo Poggini, Elion, Valerio Cocchi e Da Voice.

Non meno ricco sarà il programma di Sabato 20 Luglio che inizierà alle 19:00 con

Milo Scotton della Compagnia Artemakia ed il suo “Laboratorio di Circo”. La Compagnia Artemakia sarà protagonista anche nel Green Stage dalle ore 20:45 con lo spettacolo di Circoteatro “On the road”

La notte di Sabato, ancora due palchi, ancora due colonne sonore diverse per far divertire tutte e tutti.

Nel Green Stage dalle 22:00 partirà la serata targata Spritz + Flower Party con il DJ Set Disco Anni 80/90 che vedrà sul palco Sauro Megli, Vanny McFly e Mella alla voce.

Nel Blue Stage invece, ancora bassi e bpm che crescono con la serata Sunday Calling DJ Set che vedrà ai controlli, tra Techno ed Elettronica, i dj Lorenzo Loto, Oversole e Nofex.

Domenica 21 Luglio infine, dalle ore 18:30 Mugello Comics presenta “Flood Colors”, ovvero la prima edizione di estemporanea di pittura con gli artisti di Mugello Comics. Dalle 19:00 Catalyst presenta invece una speciale Area Giochi ed un laboratorio di aquiloni a cura di PM Model.

Il gran finale è come da tradizione affidato alla musica dal vivo e quest’anno sul palco del Green Stage di Flood saranno due cantautori a chiudere l’edizione 2024 del festival sulle sponde di Bilancino. Il primo ad esibirsi, dalle 20:30, sarà Lucido con la sua scarica di cantautorato rock, mentre il gran finale sarà il live di Incubo, che arriverà al Flood con il suo primo tour estivo per presentare il suo secondo album “Quando guardi le stelle”, uscito un mese fa per Labella Dischi.

Al Flood festival anche quest’anno potrete trovare il meglio dello streetfood nazionale ed internazionale, con 20 truck food che daranno a tutti la possibilità di cenare al fresco in riva al Lago, godendo a pieno del programma del Festival.

L’ingresso all’area di Flood – Bilancino Festival sarà regolamentato dal pagamento di una cifra simbolica di 4 euro (è possibile anche un abbonamento per i quattro giorni a 10 euro, acquistabile solo Mercoledì in Piazza Cavour dalle 21:00 in occasione dei mercoledì di Luglio e Venerdì allo Spritz Bar di Viale Gramsci dalle 21:00). All’ingresso del Festival si potrà acquistare solamente il biglietto giornaliero.

Tra le experience che rappresentano una delle grandi novità di questa edizione, e che rendono ancora più completo il programma del festival, segnaliamo la possibilità di salire su una Mongolfiera che regalerà una vista mozzafiato dall’alto, con il panorama del Lago di Bilancino sulla sfondo. La Mongolfiera sarà attiva nella giornata di Sabato, dalle 19:30 alle 21:30 (20 euro adulti, 15 euro under 12 – prenotazioni al 3921731796).

Attore principale del Flood Bilancino Festival 2024 si conferma la Pro Loco di Barberino di Mugello che riesce a realizzare questo evento grazie al supporto di altre realtà associative ed artistico-culturali della zona, alla Periscopio Comunicazione e grazie anche al prezioso supporto del Comune di Barberino di Mugello.

Per scoprire il programma dettagliato degli eventi del 6° Flood – Bilancio Festival seguite la pagina facebook e Instagram.