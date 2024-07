Pannaconi. Il Premio “Concorso Arte e Poesia”, un premio alla vita ..

Pannaconi – Nella piccola cittadina calabrese di Pannaconi, in provincia di Vibo Valentia, sera del 6 luglio 2024, si è svolta la premiazione del “Concorso Arte e Poesia”. Arrivo davanti alla chiesa di San Nicola e nella piazzetta dietro c’è il palco, il quale è stato allestito per l’occasione, ornato da fiori, impreziosito da una grande tela con l’immagine del Beato don Francesco Mottola.. Nella strada che conduce al placo, da un lato dei gazebo, con libi di vari poeti, autori e case editrici, dall’altra parte opere d’arte di pittori contemporanei, Vera Console, Marianna Nadile, Celeste Fortuna, Melina Morelli, Beatrice Bonanno, Elisabetta Pugliese, Giuseppe Di Gesù, Mangialardi Francesco, Ercole Fortebraccio, Antonino Fortebraccio, Alberto Polistena, Antonella Valeriano, che hanno aderito per arricchire la serata, artisti e poeti insieme in una serata d’arte in tutte le sue espressioni poetiche ed artistiche. Una serata interessante dove l’arte degli artisti si è sposata con la prosa. Vedo finalmente un prete con l’abito talare, simpatico e sorridente, con gli occhi solari e un cuore gigante, come l’ho descritto dopo sul palco. La Fanfara Fiorita di Rombiolo, una novità per me, che con strumenti antichi ha allietato la serata, con musica e canti non solo popolari ma di brani conosciutissimi in tutto il mondo. Devo ringraziare per l’invito la poetessa Romina Candela che mi sono ritrovato in una serata dove la cultura è stata la protagonista. Da spettatore mi sono seduto con gli astanti per ascoltare e vedere la premiazione del concorso di poesia. Autorità civili, ecclesiastiche e militari in prima fila e dietro persone, tra cui i premiati e tante altra gente, i quali hanno seguito con grande entusiasmo la serata.

Don Felice Palamara, il parroco che da 10 anni guida la comunità di Pannaconi, è salito sul palco con la Poetessa Romina Candela, Presidente dell’Associazione Culturale “Crisalide”, la direttrice di Libritalia Simona Toma i quali, tutte e tre, alternandosi ai microfoni hanno presentato il concorso ed i vincitori.

Ecco i quattro vincitori del Premio Arte e Poesia;

Primo premio Francesca Misasi (Rossano), secondo premio Carmela Costanzo Mela Zelinda ( Brattiro`), terzo premio Maurizio Laugelli ( Girifalco) terzo ex equo Caterina Landro ( Riace).

La poesia della vincitrice del primo premio, è stata stampata su una stele fatta di piastrelle in ceramica e rimarrà come ricordo indelebile per le future generazioni.

La giuria composta da : Presidente di giuria il poeta Pippo Prestia di VV, il Dott. Giuseppe Conocchiella Presidente del Forum Terzo Settore VV, il soprano Margherita Pietropaolo ed il dirigente dott. Giuseppe Mazza.

Seguiva sempre un intermezzo musicale del gruppo della “Fanfara Fiorita” che incredibilmente suonava con strumenti antichi quale zampogna, flauto, tamburello, piatti e organetto brani napoletani, italiani, siciliani e calabresi facendo canticchiare tutta la platea che seguiva battendo le mani all’unisono. Per ogni premiato veniva letta la poesia, e nel finire la premiazione della poetessa Francesca Misasi, mi sono alzato e recato verso il palco trascinato dall’entusiasmo e dal miracolo che una piccola, ma fervida comunità, stava dimostrando con gli invitati ed i premiati. Salito sul palco, microfono in mano, considerato che rappresento come Console Onorario di WikiPoesia, questa grande biblioteca online riservata esclusivamente al mondo della Poesia, ho proposto al sindaco l’ingresso della sua cittadina nella “Repubblica dei Poeti” così da potersi fregiare del titolo “Città dei Poeti “, naturalmente il tutto è gratuito, ed alla Vincitrice di Concorso una sua pagina su Wikipoesia.

Di seguito hanno premiato l’AIDO gruppo “Tania Conocchiella” Briatico – OdV, che ha avuto un riconoscimento a suggello del venticinquesimo anniversario della sua azione di informazione e sensibilizzazione alla donazione.

Inoltre sono stati premiati; Titti Preta con il premio alla cultura. Premio Giornalistico a Pietro Comito. Premio alla musica al Maestro Laganà. Premio di Carità alla famiglia Cusa. Premio speciale a Rocco Cuppari per la poesia dedicata ai nonni . Premio Artistico all’ Attore calabrese Costantino Comito per il suo lavoro di attore e amore per la Calabria, con un grazie di cuore per la sua presenza a Pannaconi. Un premio dall’associazione Maranathà Mileto a don Domenico Dicarlo per la sua partecipazione ma soprattutto per il suo impegno nel territorio. I nostri piccoli paesi non muoiono mai se la gente che li abita decide di abbracciare la “Cultura”, sotto ogni forma artistica, se decide di non morire nell’invidia, nel cieco egoismo, nella chiusura mentale, nella rassegnazione che giorno dopo giorno abitua le persone al nulla, se li convince nell’idea malsana che non si possa fare nulla per cambiare, per evitare la deriva sociale e culturale …

A Pannaconi ho letto questo nell’entusiasmo del Don e di Romina Candela .. un entusiasmo che mi lega e mi ha coinvolto, come in effetti ho fatto salendo sul palco, trascinato da quella voglia di fare, di esserci come in una squadra che fa tutto il possibile per vincere, insieme, ed al servizio di chi ha talento e voglia di emergere, voglia di fare, di mettersi in gioco, e “chiffai” non chiami a Francesco Messina, bravissimo chef che sui social ci diletta con il suo “Ami Sogni e T’Appatumi”.

L’esperienza, dice, mi ha insegnato che l’uomo, quando desidera raggiungere un traguardo, trova dentro di se risorse impensabili, ringrazio di vero cuore a chi sostiene questo mio progetto, a chi crede ancora nella nostra terra e a chi rimane legato alle nostre radici. Rimanete in Calabria e trovate la vostra strada. Francesco è una splendida persona con un grande cuor, vestita di quell’umiltà che le fa onore, credetemi, è una persona, per dirla nel suo gustoso linguaggio, “buona come il pane”.

Co. Rino Rosario LoGiacco