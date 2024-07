Vacanza a Rimini in famiglia: perché soggiornare vicino alla spiaggia

Quando si dice “Rimini”, la mente corre subito al mare, alla spiaggia, alle file di ombrelloni e al divertimento. In effetti Rimini è una delle destinazioni balneari più popolari in Italia! Famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose, i numerosi parchi tematici e le strutture ricettive che fanno sentire come a casa è la meta perfetta, soprattutto per le famiglie. Se state organizzando una vacanza qui ecco qualche consiglio su dove alloggiare, in particolare se siete in famiglia.

Dove alloggiare a Rimini con la famiglia

A disposizione avete davvero innumerevoli possibilità: villaggi turistici con bungalow e case mobili, suite hotel extra lusso, appartamenti di privati, appartamenti in residence, campeggi… l’opzione però sicuramente più comoda è quella di alloggiare in alberghi Rimini vicino alla spiaggia.

Hotel per famiglie: più vicini alla spiaggia, meglio è!

Soggiornare in un hotel sul mare offre numerosi vantaggi che possono rendere la tua vacanza ancora più piacevole e rilassante, specie se viaggi con i bambini con i quali, si sa, gli spostamenti non sono sempre facili, soprattutto a piedi, con passeggini e montagne di giocattoli. Alloggiando proprio sulla spiaggia, avrete ovviamente accesso diretto alla stessa, una comodità non solo per una questione “di fatica” ma anche proprio per il tempo: meno tempo si impiega per gli spostamenti, più tempo si ha per il relax e le attività balneari. Senza dover attraversare strade e incroci, oltretutto, avrete la garanzia di esporre i piccoli a meno pericoli.

Il mare è una bellezza, di giorno, di notte, dall’alba al tramonto, per questo alloggiare direttamente sulla spiaggia ha sicuramente il grande vantaggio di farvi godere di una vista panoramica unica sull’Adriatico. Se è vero che magari per il tramonto non siete sul versante giusto della Penisola (siete esposti a Est), non dimenticate di mettere la sveglia almeno uno dei giorni in cui alloggiate a Rimini, per godervi la vista dell’alba sul mare. All’ora del tramonto, il cielo rosso e rosa, comunque, vi potrà accompagnare per qualche bell’aperitivo in famiglia. Durante la notte il canto delle onde vi accompagnerà per un riposo unico e attimi rilassanti in famiglia, magari mentre i piccoli dormono. E mentre dormite… una ventata di benessere. Non va dimenticato che l’aria di mare è ricca di ioni negativi che possono migliorare l’umore e la salute respiratoria di grandi e piccini.

Un mondo di attività

Alloggiare vicino alla spiaggia, non vuol dire necessariamente che dovrete andare sempre, sempre in spiaggia. Rimini, infatti, ha davvero molto da offrire per le famiglie. Numerosi sono i parchi divertimenti, ecco qualche esempio:

Italia in Miniatura: Un parco tematico che riproduce in miniatura i principali monumenti italiani, divertente ed educativo per i bambini.

Fiabilandia: Un parco divertimenti ideale per famiglie con bambini piccoli, con numerose attrazioni e spettacoli.

Oltremare: Un parco tematico dedicato al mondo marino e naturale, con delfinari, spettacoli e aree interattive.

Se non avete voglia di spostarvi, comunque, è possibile fare moltissime cose e il fatto di alloggiare in alberghi a Rimini vicino al mare è ancora meglio. Nei pressi della spiaggia, è possibile noleggiare attrezzature per sport acquatici come kayak, paddleboard e snorkeling, alternandovi con i vostri compagni di viaggio per tenere i bambini o utilizzando i diversi servizi di baby club offerti dai bagni o dagli hotel stessi. Se invece di praticare sport, durante questi momenti preferite il relax, non dimenticate che in spiaggia di solito molte strutture hanno ombrelloni, lettini, sdrai inclusi nel prezzo e che a disposizione talvolta ci sono anche spa e piscine. Molti hotel offrono spa con trattamenti ispirati al mare, come talassoterapia e massaggi con vista sul mare.