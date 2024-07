Cuneositrasforma: il nuovo sito per rimanere aggiornati sulle trasformazioni in corso in città

È stato messo on line cuneositrasforma.it, il nuovo sito web realizzato dal Comune per informare la cittadinanza sugli interventi che saranno realizzati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Grazie ad una disponibilità di fondi europei mai arrivata prima sul territorio (oltre 62 milioni di euro), la città si appresta infatti ad un cambiamento profondo, che l’Amministrazione ha ritenuto meritevole di raccontare nel dettaglio.

Il sito raccoglie quindi le schede relative ai 16 cantieri che sono partiti o stanno per partire in città, con una descrizione di ogni progetto, i costi ed il riferimento alla missione specifica in cui il Piano nazionale è articolato. A beneficio di una maggiore immediatezza, i progetti sono stati raccolti in sei macro-temi: cultura, inclusione, innovazione, istruzione, mobilità, sport. Inoltre, grazie ad una mappa interattiva, è possibile visualizzare l’ubicazione precisa di ogni singolo intervento e visualizzare la relativa scheda. Infine, grazie alla sezione “news”, sarà possibile fornire aggiornamenti puntuali sull’evoluzione dei cantieri presenti in città.

Così la Sindaca Patrizia Manassero: “Sono contenta si apra un’altra finestra di comunicazione per raccontare la trasformazione che la città sta vivendo grazie ai fondi europei. Dopo il Notiziario che abbiamo inviato a tutti i cittadini a inizio anno, ora mettiamo a disposizione uno strumento che possa aiutare a tenere il filo dell’evoluzione di una molteplicità di grandi interventi in contemporanea come non mai. Informare con puntualità credo sia dovere di ogni Amministrazione, essere informati un diritto dei cittadini. Ci impegniamo e lavoriamo perché ciò avvenga con costanza”.

Per vedere il nuovo sito: www.cuneositrasforma.it