Bardella: gli accordi elettorali gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra di Melenchon

I giochi di potere dell’Eliseo stravolgono la volontà popolare e sbarrano, per il momento, la vittoria del Rassemblement National. Il partito di destra “raggiunge il risultato più importante di tutta la sua storia”. A rivendicarlo Jordan Bardella.

Per il leader della destra francese “gli accordi elettorali pericolosi privano i francesi di una politica di risanamento”. Bardella ha osservato che “gli accordi elettorali gettano la Francia nelle braccia dell’estrema sinistra di Melenchon”. La Francia, nel tentativo di negare la vittoria alla destra, si trova ingovernabile divisa in tre: la destra unita; il centro di Macron; le sinistre in disaccordo su tutto. In base alla legge francese si potrà tornare alle urne solo tra un anno a meno che Macron non decida di lasciare l’Eliseo.