L’Aquila, con i lavori su viale Ovidio intonacato il murale dedicato al poeta Edoardo Sanguineti

La Giancarli ha voluto ricordare al Messaggero il lungo iter per arrivare alla realizzazione del murale. “In occasione della giornata mondiale della poesia nel 2013 – spiega la Giancarli – venne all’Aquila l’Unesco e col presidente si portó anche un diploma al Comune. Festeggiammo quella giornata definendo L’Aquila città speciale per la poesia. Un iter non indifferente tra l’altro per realizzare il murale, autorizzato regolarmente dalla Soprintendenza. Quello che voglio ribadire è che quello non era un murale qualunque, è stato realizzato all’interno di fatti istituzionali. Io, pensate, l’ho saputo per caso della cancellazione. Questo significa mettersi le persone e le cose fatte sotto ai piedi. L’Aquila fu definita città speciale per la poesia per tutte le cose che negli anni abbiamo fatto. Per me è una questione di civiltà e cancellare il murale in questa maniera è un atto di violenza. Se pensate che io che mi sono tanto spesa non sono neanche stata informata, è stato intonacato e via. Non è stato condiviso assolutamente nulla. Evidentemente dava fastidio. Io questa cosa vorrei portarla a livello nazionale perché colpisce un intellettuale come Sanguineti. E fa ancora più riflettere in una città che nel 2026 sarà capitale italiana della cultura”. A portare alla ribalta delle cronache la sparizione del murale era stato nei giorni scorsi il consigliere comunale de L’Aquila Coraggiosa Lorenzo Rotellini che parla di stessa sorte che subirà l’altro murale di Collemaggio, realizzato dallo stesso artista e che ritrae il cantante londinese dei Clash. Insomma una questione che non mancherà di suscitare altre reazioni e polemiche “ – conclude Daniela Rosone.