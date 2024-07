La Spezia. Il 1° agosto in Piazza Europa la finalissima dei Next Music Awards

In Piazza Europa alla Spezia, arriva la finalissima dei Next Music Awards, la serata conclusiva del festival che si occupa tutto l’anno della ricerca dei nuovi talenti della musica Italiana. Sarà una serata dai toni televisivi, con continui cambi di artisti sul palco, con una presentatrice e collegamenti dal backstage sul maxi schermo del palco, dove scopriremo gli ospiti big prima di vederli salire sul palco.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara. “Il programma dell’estate in piazza Europa si arricchisce con un altro straordinario evento, la nostra città è orgogliosa di ospitare la finale di un importante contest che si occupa di valorizzare i migliori talenti della musica, il quale vedrà proclamare il vincitore proprio qui. Sul palco saliranno inoltre grandi ospiti della musica italiana, tra cui i Gemelli Diversi, icona della musica pop italiana degli anni ’90, e altre sorprese che verranno annunciate successivamente. Sarà una grande serata di emozioni tutta da vivere”.

In giuria saranno presenti rappresentanti di radio e discografiche che sceglieranno un vincitore che riceverà quella sera un premio del valore di 5 mila euro, consegnato direttamente dal Sindaco sul palco. Alla finale sarà presente anche il vincitore del contest Nextreet, il contest degli artisti di strada che si svolge a maggio nelle strade di Roma e che ha come punto di arrivo, per l’artista vincitore, proprio esibirsi sul palco della finale di Piazza Europa. Ospitando i Next Music Awards, La Spezia si fa dunque portavoce del sostegno della cultura musicale italiana essendo il punto di arrivo di un percorso accurato di selezione che dura tutto l’anno.

Il festival conta infatti quest’anno la bellezza di 300 richieste di iscrizione, posizionandosi così tra i primi festival in Italia per numero di partecipanti, e solo 10 tra questi artisti avranno la fortuna di esibirsi sul grande palco di Piazza Europa in occasione della finalissima. I primi ospiti confermati della serata saranno i Gemelli Diversi, reduci dalla partecipazione come ospiti al festival di Sanremo di quest’anno durante la serata del venerdì e che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Ai Gemelli Diversi si aggiungerà un altro ospite. Tra i partner istituzionali, oltre alle discografiche, sarà presente anche il Nuovo IMAIE, istituto che tutela i diritti degli artisti e che sostiene il progetto. In questo momento il festival ha terminato la fase di selezione online e si appresta a cominciare le semifinali live, in cui gli artisti scopriranno che sarà proprio il bellissimo palco di Piazza Europa e la città della Spezia la loro meta finale e tutta l’attenzione del festival sarà concentrata sulla città, dandole la veste del traguardo da raggiungere per tutti gli artisti semifinalisti in gara che ambiscono alla finale e al premio.

Dunque, giovedì 1 Agosto in piazza Europa ci aspetta sicuramente una serata di musica piena di emozioni da rivivere con i Gemelli Diversi, piena di novità e curiosità di scoprire chi sarà la prossima stella della musica italiana che vincerà il primo premio da 5 mila euro. La passione per la musica si mescolerà con l’energia del pubblico, creando un’atmosfera unica. Next Music Awards La Spezia 2024: “il futuro della musica passa da qui”.