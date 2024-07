L’aeroporto di Milano-Malpensa prenderà il nome di Silvio Berlusconi

Quale modo migliore di omaggiare il Cavaliere. L’aeroporto di Milano-Malpensa, che sino al momento non aveva alcuna intitolazione, prenderà il nome di Silvio Berlusconi. Lo ha anticipato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al “Forum in masseria” organizzato da Bruno Vespa in Puglia insieme a Comin & Partners. “Il cda dell’Enac ha approvato proprio oggi la richiesta di Regione Lombardia dello scorso anno di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa”, ha annunciato il ministro.

Poi facendo una battuta ha aggiunto: “visto che poi la firma e la decisione è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, penso – avendo sentito il ministro – che sarà d’accordo”. Il Consiglio regionale della Lombardia aveva approvato la proposta nel giugno 2023, qualche giorno dopo la morte del Cavaliere, con 28 voti favorevoli e 18 contrari. Il testo era a prima firma di Manfredi Pamieri e ha avuto l’approvazione in Consiglio regionale di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Si astennero, invece, Lega, lista Fontana e Terzo Polo. votarono contro Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra.

La proposta di intitolare uno dei principali scali aeroportuali italiani per numero passeggeri e per scambi commerciali è stata fatta “per ricordare questa figura quale lombardo di particolare spicco nei diversi mondi in cui è stato protagonista”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’ha definito “un giusto tributo” e nel suo commento ha aggiunto. “Siamo certi che il vice premier Matteo Salvini e il suo ministero porteranno avanti questa proposta. Un riconoscimento che segue all’intitolazione a Silvio Berlusconi del Belvedere del 39 piano di Palazzo Lombardia, sede della Giunta e luogo simbolo della nostra regione”.