Dieci: in radio dal 5 luglio il nuovo singolo “Per Roma”

Dal 5 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “Per Roma”, il nuovo singolo di Dieci disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 21 giugno.

“PER ROMA” è un tributo alla città eterna che mai ti abbandona, nei giorni colorati di sorrisi e in quelli vissuti in tinte bianche e nere, quando si è al settimo cielo e quando il cielo non lo si vede proprio.

“PER ROMA” è il racconto di Roma attraverso gli occhi di DIECI, un ragazzo cresciuto nelle periferie dell’urbe, condite da gente di valori oggi considerati antichi, spesso agli estremi della società. PER ROMA è un tentativo di affermarsi nel mondo senza però dimenticare le proprie origini.

Commenta l’artista il nuovo brano: “Ma non temere che c’è Roma, amore”

Biografia

Mattia Patanè, in arte DIECI, nasce a Roma il 10 Luglio 1997. Cresciuto in una famiglia dalle umili origini, inizia a sperimentare musica all’età di 15 anni con le prime cover di artisti come Battisti, Venditti e Baglioni. Quattro anni dopo inizia il progetto DAMP! con un suo amico di infanzia, calcando i primi piccoli palchi tra esibizioni varie ed audizioni. Mattia è l’autore dei brani fin da subito e ad oggi può sperimentare la carriera da solista. Scrive di ciò che vive nel percorso di ogni giorno, le emozioni della gente e ciò che respira nell’aria della sua città. Il suo obbiettivo è quello di riuscire a carpire le più piccole particelle di un’emozione, canalizzarle e restituirle all’universo tramite le sue canzoni. È solo l’inizio di un lungo viaggio!