Genova. Tredicesima edizione di Electropark Festival dal tema “resonances”

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024 Genova e il Tigullio ospitano la tredicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative attivo dal 2012 e fortemente legato a uno dei centri urbani più affascinanti del Mediterraneo. Per quattro giorni, il Festival porta l’avanguardia della musica elettronica internazionale in diversi luoghi di Genova e al largo di San Michele di Pagana (Rapallo) dove, dopo il successo dell’anno scorso, torna Groove Island: un evento temporaneo che prevede la creazione di una piattaforma galleggiante come dancefloor di un dj set che dura fino al tramonto.

Rispetto alle edizioni precedenti è stata aggiunta una giornata con un opening importante, in modo da estendere la programmazione e aumentare l’impatto della manifestazione sul territorio. «Sveleremo line-up e altri dettagli di Electropark 2024 nelle prossime settimane – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – ma possiamo già anticipare che il tema del festival sarà “Resonances” e ruoterà intorno alle pratiche collettive che abbracciano i diversi ambiti toccati dal festival: la musica elettronica, la danza, le arti visive, il teatro, il clubbing e la cultura del dancefloor».

Nel 2023, tutti gli eventi dei tre giorni di festival sono andati sold out, con pubblico proveniente da ben 12 Stati e 10 regioni d’Italia. «In questa edizione – prosegue Mazzone – puntiamo a consolidare il successo dell’anno scorso, confermando gran parte delle location ed estendendo il programma di un giorno. Electropark è un festival in continua crescita a conferma di come investire per innovare l’offerta culturale della città possa concretamente proiettarla sul piano nazionale e internazionale. La musica elettronica ha un’enorme potenzialità in questo senso: in Europa lo dimostrano i risultati ottenuti da molte città, sia molto grandi come Amsterdam o Berlino, sia di dimensioni simili a Genova come Copenhagen o Zurigo».

PROGRAMMA

Il programma dettagliato e i protagonisti saranno resi noti nelle prossime settimane. Electropark 2024 prende il via giovedì 11 luglio al Galata Museo del Mare, per poi proseguire venerdì 12 luglio con un evento gratuito al Mercato dei Pescatori della Darsena e su un palco speciale, a cui segue l’afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il programma prosegue sabato 13 luglio sempre in Darsena, al Galata Museo del Mare, a cui segue l’afterparty al Virgo Club di Sampierdarena. Il Festival si conclude domenica 14 luglio con l’evento “Groove Island” al largo di San Michele di Pagana (Rapallo). L’evento di venerdì 12 luglio al Mercato dei Pescatori della Darsena è il solo a ingresso gratuito, mentre tutti gli altri sono a pagamento. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione. Ulteriori dettagli a riguardo saranno resi noti nelle prossime settimane.

BIGLIETTI

Fino a domenica 14 aprile 2024 è possibile acquistare due tipologie di accesso: il 3-Days Festival Ticket a 35€ e il Single Day Opening Acts Ticket a 8€. Il 3-Days Festival Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi e spettacoli a pagamento dall’afterparty al Virgo di venerdì 12 luglio fino all’evento “Groove Island” di domenica 14 luglio. In seguito costerà 50€ (Early Bird) e poi 62€ (Full Price). Il Single Day Opening Acts Ticket dà l’accesso a tutti gli eventi della giornata inaugurale di giovedì 11 luglio 2024. In seguito costerà 12€ (Early Bird) e poi 15€ (Full Price). Entrambi i ticket hanno una tiratura limitata. I biglietti per le singole giornate saranno disponibili dai primi di maggio. Oltre al titolo di accesso, per accedere a Groove Island (domenica 14 luglio) è necessario munirsi in autonomia di un’imbarcazione. Ulteriori dettagli a riguardo saranno resi noti nelle prossime settimane.

3-Days Festival Ticket: https://link.dice.fm/f492203e68e8

Single Day Opening Acts Ticket:https://link.dice.fm/Vd5deb6fa602

IL TEMA “RESONANCES”

Il tema della 13° edizione di Electropark richiama l’ambito sonoro e musicale già dalla sua etimologia: “resonantia” in latino significa eco, rimbombo. «La sua polisemia – racconta Anna Daneri, co-direttrice artistica di Electropark – ruota intorno ad ambiti diversi, dalla fisica alla chimica, e rimanda all’effetto di risonanza, riverbero, amplificazione, oscillazione e vibrazione di suoni, ma anche di molecole, energie, campi magnetici e più in generale di azioni». Il tema unificante non possono che essere le pratiche collettive, cioè azioni artistiche che vanno “in risonanza” nei diversi ambiti disciplinari toccati dal festival: musica elettronica, arti visive, teatro, performance e danza. «Le diverse emergenze che il pianeta sta attraversando negli ultimi anni – aggiunge Daneri – pongono l’umanità di fronte all’urgenza di prendersi cura del mondo e degli altri esseri umani e non, di entrare in relazione profonda, di immaginare futuri possibili attraverso azioni che possano entrare in risonanza. La filosofa e fisica teorica statunitense femminista Karen Barad in “Meeting the Universe Halfway” ha coniato il termine “intra-azione” per sostituire “interazione”. L’intra-azione concepisce la partecipazione non come una proprietà intrinseca che un individuo o un altro essere può esercitare, ma come un dinamismo di forze in cui tutte le “cose” designate ad agire sono in costante scambio e diffrazione, influenzandosi e lavorando inseparabilmente».

ELECTROPARK

Attraverso un viaggio musicale con artisti e artiste di fama mondiale, dal 2012 Electropark valorizza l’identità, la storia e l’ecosistema di Genova, dando vita a una programmazione incentrata sull’ibridazione dei linguaggi artistici, la contaminazione culturale e l’apertura a nuove frontiere. Dalla sua nascita a oggi, Electropark ha portato a Genova l’avanguardia della musica elettronica internazionale, ospitando tra gli altri artisti del calibro di Andrew Weatherall, Ben UFO, Atom™, Caterina Barbieri, Or:la, Max Cooper, James Holden, Shackleton, Legowelt, Toy Tonics, Laurel Halo & Eli Keszler, Robert Henke, Alva Noto, Anthony Rother, Massimiliano Pagliara, Ninos du Brasil, William Basinski con Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand, Mary Lattimore, Lubomyr Melnyk, Dasha Rush, Francesco Tristano, Lafawndah, Dj Marcelle, Valentina Magaletti, Invernomuto, Giant Swan, Joey Anderson e altri.

Electropark è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. Electropark è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024”. Il progetto è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Rapallo e Duferco Energia. È sviluppato in collaborazione con Mu.MA, Galata, Associazione Promotori Musei del Mare, CNS Consorzio Nazionale Servizi, Aditus, Cooperativa Socioculturale, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Teatro Nazionale di Genova, Coldiretti Impresa Pesca Liguria, NoOx Worldwide, Euphoria, CODE WAR Records, Associazione Officine Papage, Suq Festival Teatro, Associazione Gezmataz, Associazione Echo Art, Università degli Studi di Genova, Conservatorio N. Paganini, Accademia Ligustica di Belle Arti, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, rete Nuovo Sestiere del Molo e Worldrise.

Electropark fa parte della rete Reset ed è inoltre l’unico festival italiano a far parte del Green Deal Circular Festivals, network internazionale che raccoglie alcune delle maggiori realtà europee e che promuove una cultura sostenibile degli eventi musicali attraverso l’adozione e la condivisione di buone pratiche. Il festival rinnova la sua adesione a KeyChange, network globale supportato da Creative Europe che lavora per raggiungere la piena parità di genere nell’industria musicale. Altre realtà che collaborano con Electropark sono Cashmere Radio, Music Innovation Hub e Toy Tonics.