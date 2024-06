Esperto Google Ads: di cosa si occupa e come sceglierne uno valido

Google Ads è senza alcun dubbio uno degli strumenti pubblicitari più potenti e versatili per le aziende di ogni dimensione. Tuttavia, per sfruttare il potenziale di Google Ads, ottimizzare il rendimento e non sprecare budget è essenziale affidarsi a un esperto Google Ads.

Un esperto Google Ads è un professionista altamente qualificato che possiede le competenze necessarie per creare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie efficaci su questa piattaforma.

Abbiamo scritto questo articolo insieme a Luigi Virginio, esperto Google Ads con oltre 9 anni di esperienza nel settore, docente all’interno di corsi e master universitari e vincitore dell’Adworld 2023. Luigi ha aiutato numerose aziende ad ottenere risultati migliori attraverso la pubblicità su Google, lavorando al loro fianco per migliorare significativamente le loro metriche pubblicitarie, come il tasso di click-through (CTR), il costo per clic (CPC) e il ritorno sull’investimento (ROI) e il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS). Grazie alla sua vasta esperienza e alle sue competenze, Luigi ci fornirà preziosi consigli e approfondimenti su perchè affidare le proprie campagne a un professionista e come sceglierne uno valido.

Questa guida completa vi accompagnerà nella scoperta di tutto ciò che c’è da sapere su un esperto Google Ads. Vedremo nel dettaglio:

Chi è un Esperto Google Ads? Definizione e ruolo specifico di un esperto Google Ads.

Competenze di un Esperto Google Ads Certificazioni, competenze tecniche e strategiche necessarie per eccellere.

Come Valutare un Esperto Google Ads Criteri di valutazione, dall’esperienza alle recensioni, fino alle domande da porre durante un colloquio.

Benefici di Assumere un Esperto Google Ads I vantaggi concreti in termini di performance, risparmio di tempo e ottimizzazione del budget.

Guadagni e Tariffe di un Esperto Google Ads Panoramica sui diversi modelli di pricing e i fattori che influenzano i costi.

Come Trovare un Esperto Google Ads Le migliori piattaforme, agenzie e network per trovare il professionista giusto.



Chi è un Esperto Google Ads?

Un esperto Google Ads è un professionista specializzato nella gestione di campagne pubblicitarie su Google Ads. Il suo ruolo principale è pianificare, creare, monitorare e ottimizzare campagne pubblicitarie per massimizzare il ritorno sull’investimento delle aziende.

Un esperto Google Ads possiede una conoscenza approfondita della piattaforma, esperienza pratica nella gestione di campagne complesse e certificazioni specifiche. Un principiante, invece, ha una comprensione limitata della piattaforma e manca dell’esperienza necessaria per ottimizzare le campagne e ottenere risultati consistenti.

Competenze di un Esperto Google Ads

Gestione di Campagne PPC

Un esperto Google Ads deve essere in grado di creare e gestire campagne pay-per-click (PPC), ottimizzando ogni aspetto per massimizzare l’efficacia e ridurre i costi.

Ottimizzazione delle Parole Chiave

La scelta e l’ottimizzazione delle parole chiave sono cruciali. Un esperto sa come effettuare ricerche approfondite e selezionare le parole chiave più pertinenti per attirare il pubblico giusto.

Analisi e Interpretazione dei Dati

Un esperto deve saper analizzare e interpretare i dati delle campagne per identificare aree di miglioramento, capire le tendenze e adattare le strategie in tempo reale.

Creazione di Strategie Pubblicitarie Efficaci

Un esperto sviluppa strategie pubblicitarie mirate, allineando gli obiettivi di business con le campagne Google Ads per massimizzare l’impatto.

Segmentazione del Pubblico

Identificare e segmentare il pubblico giusto è essenziale. Un esperto utilizza dati demografici, interessi e comportamenti per creare segmenti di pubblico altamente mirati.

Pianificazione del Budget

Un esperto Google Ads è abile nella pianificazione del budget, distribuendo le risorse in modo strategico per ottenere il miglior ritorno possibile, monitorando e adattando le spese in base ai risultati ottenuti.

Certificazioni e Formazione per diventare esperto Google Adwords

Gli esperti Google Ads devono ottenere certificazioni specifiche, come Google Ads Search, Google Ads Display, e Google Ads Video, rilasciate direttamente da Google attraverso il programma Google Skillshop. Queste certificazioni garantiscono che il professionista abbia una conoscenza approfondita e aggiornata delle funzionalità e delle migliori pratiche di Google Ads.

Google Ads Search : Attesta la competenza nella gestione delle campagne di ricerca, comprendendo la selezione delle parole chiave, la scrittura degli annunci e l’ottimizzazione delle campagne per i risultati di ricerca.

: Attesta la competenza nella gestione delle campagne di ricerca, comprendendo la selezione delle parole chiave, la scrittura degli annunci e l’ottimizzazione delle campagne per i risultati di ricerca. Google Ads Display : Si focalizza sulle campagne di visualizzazione, insegnando come creare annunci grafici efficaci e posizionarli sui siti web pertinenti.

: Si focalizza sulle campagne di visualizzazione, insegnando come creare annunci grafici efficaci e posizionarli sui siti web pertinenti. Google Ads Video : Certifica l’abilità nel creare e gestire campagne pubblicitarie su YouTube, ottimizzando i contenuti video per il pubblico giusto.

: Certifica l’abilità nel creare e gestire campagne pubblicitarie su YouTube, ottimizzando i contenuti video per il pubblico giusto. Google Ads Shopping : Copre la gestione delle campagne di shopping, utili per gli e-commerce che vogliono promuovere i loro prodotti nei risultati di ricerca.

: Copre la gestione delle campagne di shopping, utili per gli e-commerce che vogliono promuovere i loro prodotti nei risultati di ricerca. Google Ads App: Si concentra sulla promozione delle app tramite Google Ads, ottimizzando le campagne per aumentare i download e l’engagement.

Altri Corsi e Certificazioni Utili

Oltre alle certificazioni Google Ads, corsi aggiuntivi possono ampliare le competenze di un esperto e fornire una visione più completa del marketing digitale.

Google Analytics : Questa certificazione è cruciale per comprendere e analizzare i dati di traffico e comportamento degli utenti, migliorando così l’efficacia delle campagne pubblicitarie.

: Questa certificazione è cruciale per comprendere e analizzare i dati di traffico e comportamento degli utenti, migliorando così l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Altri Corsi di Marketing Digitale: Corsi su piattaforme come Coursera, Udemy, e LinkedIn Learning possono fornire formazione su SEO, content marketing, social media marketing e altre aree complementari.

Formazione Universitaria e Altre Risorse

La materia di Google Ads e del marketing digitale è spesso trattata superficialmente in molte facoltà universitarie di marketing e comunicazione. Molti corsi accademici offrono solo una panoramica generale senza entrare nei dettagli tecnici e pratici necessari per gestire campagne efficaci.

Di conseguenza, le migliori risorse per formarsi come esperti Google Ads sono spesso online oppure tramite formazione 1:1 con professionisti del settore.

Formazione Online : Piattaforme come Google Skillshop, Coursera, edX, e Udemy offrono corsi dettagliati e aggiornati su Google Ads e altre competenze di marketing digitale.

: Piattaforme come offrono corsi dettagliati e aggiornati su Google Ads e altre competenze di marketing digitale. Formazione 1:1 con Professionisti: Collaborare direttamente con professionisti esperti attraverso mentorship o consulenze private può offrire una formazione pratica e personalizzata, accelerando il processo di apprendimento e fornendo insight specifici basati su esperienze reali.

Investire in queste certificazioni e percorsi formativi consente a un esperto Google Ads di mantenere un vantaggio competitivo e garantire risultati ottimali per le campagne pubblicitarie dei propri clienti.

Come Valutare un Esperto Google Ads?

L’esperienza pratica è fondamentale per un esperto Google Ads. Un professionista con anni di esperienza avrà affrontato diverse sfide e avrà sviluppato strategie per ottimizzare le campagne in vari settori. Questo bagaglio di conoscenze permette di adattare le tecniche pubblicitarie alle specifiche esigenze del cliente, garantendo risultati migliori rispetto a un neofita.

Per valutare l’efficacia di un esperto Google Ads, è essenziale esaminare il suo portfolio. Un buon portfolio dovrebbe includere:

Case Studies : Analisi dettagliate di campagne precedenti, con obiettivi, strategie adottate, risultati ottenuti e lezioni apprese.

: Analisi dettagliate di campagne precedenti, con obiettivi, strategie adottate, risultati ottenuti e lezioni apprese. Diversità di Progetti : Varietà di settori e tipi di campagne gestite, dimostrando la capacità di adattarsi a diverse esigenze.

: Varietà di settori e tipi di campagne gestite, dimostrando la capacità di adattarsi a diverse esigenze. Risultati Quantificabili: Dati concreti come aumento del ROI, riduzione del CPC, incremento del CTR e altre metriche chiave che mostrano l’impatto delle loro strategie.

Recensioni e Testimonianze

Le recensioni affidabili possono essere trovate su diverse piattaforme:

Google My Business : Molti esperti e agenzie pubblicano le recensioni dei loro clienti su Google My Business.

: Molti esperti e agenzie pubblicano le recensioni dei loro clienti su Google My Business. LinkedIn : Le raccomandazioni su LinkedIn possono offrire uno spaccato delle competenze e della professionalità dell’esperto.

: Le raccomandazioni su LinkedIn possono offrire uno spaccato delle competenze e della professionalità dell’esperto. Piattaforme di Freelance: Siti come Upwork e Freelancer presentano recensioni dei clienti basate su progetti reali.

Perchè affidare le proprie campagne a un esperto Google Ads?

Aumento delle Performance

Miglioramento del tasso di click-through (CTR)

Riduzione del costo per clic (CPC)

Incremento del ritorno sull’investimento (ROI)

Maggiore precisione nella targeting del pubblico

Risparmio di Tempo

Delegare la creazione e gestione delle campagne

Risparmio di tempo nella ricerca delle parole chiave

Monitoraggio e ottimizzazione continua delle campagne

Ottimizzazione del Budget

Massimizzazione del ROI attraverso strategie mirate

Allocazione efficiente del budget pubblicitario

Identificazione e eliminazione di spese inutili

Adattamento dinamico delle strategie in base ai risultati ottenuti

Costi e Tariffe di un Esperto Google Ads

Gli esperti Google Ads adottano diversi modelli di pricing per i loro servizi. Le tariffe possono essere strutturate sia su base oraria che per progetto.

Le tariffe orarie sono ideali per progetti di breve durata o consulenze specifiche, permettendo al cliente di pagare solo per il tempo effettivamente utilizzato. Invece, le tariffe per progetto sono più comuni per campagne a lungo termine con obiettivi ben definiti, offrendo un prezzo fisso che copre l’intero ciclo della campagna.

Un’altra opzione è rappresentata dalle commissioni basate sulle performance, dove una parte del compenso dell’esperto è legata ai risultati ottenuti, come l’aumento del ROI o il raggiungimento di specifici KPI.

Fattori che Influenzano i Costi

Diversi fattori possono influenzare i costi dei servizi di un esperto Google Ads.

Il livello di esperienza è uno dei principali determinanti: esperti junior avranno tariffe inferiori rispetto agli esperti senior, data la differenza di competenze e background.

Inoltre, la complessità delle campagne gioca un ruolo cruciale: campagne più complesse richiedono strategie avanzate e un monitoraggio costante, comportando costi maggiori.

Infine, la dimensione del business può influenzare i costi, con aziende più grandi e budget pubblicitari elevati che necessitano di una gestione su larga scala.

Quanto Costa un Esperto Google Ads?

Il costo di un esperto Google Ads può variare notevolmente. Per un dipendente junior, lo stipendio medio si aggira tra €30.000 e €40.000 annui, mentre per un dipendente senior può salire a €50.000 – €70.000 annui. I freelancer, invece, offrono una maggiore flessibilità nei costi:

Freelance Junior Tariffe orarie: €20 – €40 all’ora Tariffe per progetto: €200 – €800 per progetto

Freelance Senior Tariffe orarie: €60 – €200 all’ora Tariffe per progetto: €300 – €1.500 per progetto



Dove Trovare un Esperto Google Ads?

Piattaforme e Marketplace

Trovare un esperto Google Ads può essere semplificato utilizzando piattaforme e marketplace online. Alcune delle piattaforme più affidabili includono:

Upwork : Una piattaforma globale per freelance dove è possibile trovare esperti Google Ads con diverse competenze e livelli di esperienza.

: Una piattaforma globale per freelance dove è possibile trovare esperti Google Ads con diverse competenze e livelli di esperienza. Freelancer : Simile a Upwork, offre un’ampia gamma di professionisti del marketing digitale pronti a gestire le vostre campagne pubblicitarie.

: Simile a Upwork, offre un’ampia gamma di professionisti del marketing digitale pronti a gestire le vostre campagne pubblicitarie. LinkedIn: Il social network professionale per eccellenza, dove è possibile cercare esperti Google Ads, visualizzare i loro profili professionali, le esperienze lavorative e le raccomandazioni.

Queste piattaforme permettono di confrontare diversi esperti, leggere recensioni e testimonianze, e valutare le loro competenze attraverso progetti passati e feedback dei clienti.

Network Personali e Professionali

Utilizzare il proprio network personale e professionale può essere un ottimo modo per trovare esperti raccomandati. Chiedere a colleghi, partner commerciali e amici di fiducia se conoscono professionisti qualificati può portare a trovare esperti già testati e con una buona reputazione.

Ricerca Approfondita

Non è sufficiente fidarsi del primo esperto che appare facendo una ricerca su Google, magari proprio attraverso un annuncio. È fondamentale condurre una ricerca approfondita:

Visita il Sito Web : Controllare il sito web dell’esperto per valutare la qualità dei contenuti, i servizi offerti e i casi di studio presentati.

: Controllare il sito web dell’esperto per valutare la qualità dei contenuti, i servizi offerti e i casi di studio presentati. Profilo LinkedIn : Esaminare il profilo LinkedIn dell’esperto per vedere la qualità dei post, le connessioni, i riconoscimenti e le raccomandazioni.

: Esaminare il profilo LinkedIn dell’esperto per vedere la qualità dei post, le connessioni, i riconoscimenti e le raccomandazioni. Scheda Google My Business : Cercare il nome dell’esperto su Google per trovare la sua scheda Google My Business e leggere le recensioni dei clienti.

: Cercare il nome dell’esperto su Google per trovare la sua scheda Google My Business e leggere le recensioni dei clienti. Altre Recensioni Online: Cercare recensioni su altre piattaforme per avere una visione completa della reputazione dell’esperto.

Attenzione alle Red Flags

È importante non fidarsi di chi afferma di essere esperto sia in Google Ads che in Facebook Ads. Queste due piattaforme sono completamente diverse, con algoritmi, strategie e best practice uniche che evolvono costantemente. Un vero esperto di Google Ads si concentra esclusivamente su questa piattaforma per mantenere aggiornate le sue competenze e offrire le migliori soluzioni possibili.

Chi dichiara di gestire entrambe le piattaforme potrebbe cercare di upsellare i propri servizi senza avere una conoscenza approfondita, puntando più a incrementare i propri guadagni che a fornire un servizio di alta qualità.

Mai fidarsi di chi non parla apertamente dei clienti con cui ha lavorato. La trasparenza sulle esperienze passate è un indicatore di affidabilità e professionalità. Un esperto affidabile sarà sempre disposto a condividere dettagli sui suoi clienti e sui risultati ottenuti.

Seguendo questi suggerimenti, è possibile trovare un esperto Google Ads qualificato e affidabile, in grado di gestire efficacemente le vostre campagne pubblicitarie e contribuire al successo del vostro business.