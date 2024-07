Fasano. Clelia Ditano muore a 25 anni cadendo nel vano ascensore

Una morte orrenda. Clelia Ditano, 25 anni, è morta a Fasano dopo essere precipitata in un vano ascensore in una palazzina in via Piave. Clelia Ditano era al quarto piano. Avrebbe richiesto l’ascensore ma dopo aver aperto la porta è caduta nel vuoto, in quanto in base ad una prima ricostruzione, la cabina non sarebbe risalita. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo di Clelia Ditano.

L’incidente è avvenuta in una palazzina popolare di proprietà di Arca Nord. La Ditano lavorava in alcuni B&B della zona dove si occupava di effettuare pulizie. Il dramma in un condominio di via Saragat 170.

Clelia, per cause da stabilire, è caduta dal quarto piano, andando a finire sul tetto della cabina dell’ascensore – fermo al primo piano -. Sarà aperta un’inchiesta per stabilire cause e responsabili della tragedia.