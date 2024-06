Frana a Fontana in Val Bavona: due morti e un disperso

Il maltempo in queste ore sta colpendo non solo il Nord Italia ma anche altre località europee. Due morti e un disperso è il bilancio di una frana che si è registrata a Fontana, in Val Bavona (Canton Ticino), territorio della Svizzera colpito da diversi giorni da violenti nubifragi.

Al momento ci sarebbero 300 persone bloccate a Peccia, dove si sarebbe dovuto tenere un torneo di calcio. Intanto, i campeggi lungo il fiume Maggia sono stati evacuati ed è crollato parte del ponticello stradale del Visletto. Altre tre valli della regione sono irraggiungibili via terra. Più a nord, il Rodano ha straripato in diverse zone del Canton Vallese, allagando un’autostrada e una linea ferroviaria.

In Francia tre persone hanno perso la vita mentre un’altra è rimasta ferita gravemente in seguito alla caduta di un albero sulla strada D396 nella regione del Grand Est.