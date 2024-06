Bondeno. Morto Omar Wakib: travolto in bici da un’auto, sulla via per Scortichino

Gravissimo incidente stradale a Bondeno nel Ferrarese. Omar Wakib, 19 anni, è morto travolto in bici da un’auto, sulla via per Scortichino. Versa in gravi condizioni anche il conducente della macchina.

Ad investire Omar Wakib un ragazzo di 29 anni di Gavello, alla giuda di un’Audi. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è ricoverato i nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Marouane Baba abita con la mamma a Gavello. Ha un fratello che però vive in un’altra città. In ospedale ad aspettare notizie la futura moglie.