I migliori brand per l’auto elettrica europea

Ci sono auto elettriche europee in grado di stare al passo con i tempi, con i costi e soprattutto con la qualità? La recente invasione – per quanto limitata in Italia – delle vetture Made in China apre a scenari cupi ma forse esagerati da parte della stampa e soprattutto dei social.

C’è tanto che si sta facendo in Europa e che potrebbe essere l’opzione migliore per chi vuole un’auto elettrica costruita in Europa, seguendo non solo i migliori standard tecnici, ma anche tutto quello che riguarda il mondo dei diritti dei lavoratori. Un esempio? Volkswagen, che con la sua gamma ID, che propone da un lato la qualità che ha sempre contraddistinto il brand tedesco dell’auto, dall’altro tutta una serie di tutele – a partire dalla rete di assistenza – che per i modelli cinesi, magari più economici sulla carta – sono ancora un lontano miraggio.

Bastano 3 motivi per dire no

Ecco tre motivi per cui potresti scegliere di non acquistare un’auto elettrica cinese se vivi in Europa:

Qualità e affidabilità : Le auto elettriche cinesi, sebbene abbiano fatto grandi progressi negli ultimi anni, potrebbero non essere ancora all’altezza degli standard di qualità e affidabilità delle marche europee affermate. Marchi come Tesla, BMW e Volkswagen hanno una reputazione consolidata e una rete di assistenza post-vendita ben sviluppata in Europa. Sicurezza e normative : Le normative di sicurezza automobilistica in Europa sono tra le più rigide al mondo. Sebbene molte auto elettriche cinesi siano conformi agli standard europei, alcune potrebbero non essere sottoposte agli stessi rigorosi test di sicurezza delle controparti europee. La mancanza di dati storici sulla sicurezza delle auto cinesi potrebbe essere una preoccupazione per alcuni consumatori. Rete di assistenza e ricambi : La disponibilità di assistenza e ricambi è cruciale per la manutenzione di un’auto. Le auto cinesi potrebbero non avere una rete di assistenza diffusa o ben sviluppata in Europa, rendendo più difficile ottenere riparazioni e pezzi di ricambio. Questo può portare a tempi di inattività più lunghi e costi di manutenzione più elevati rispetto alle auto di marche con una presenza consolidata in Europa.

Made in Germany: noi lo preferiamo

Volkswagen ha abbracciato con entusiasmo la mobilità elettrica, presentando una gamma di auto elettriche che combina innovazione, sostenibilità e design all’avanguardia. La serie ID. è il cuore dell’offerta elettrica di Volkswagen, ciascun modello rispondendo a diverse esigenze dei consumatori.

ID.3 è il primo modello della gamma, una berlina compatta ideale per la città. Con un design moderno e aerodinamico, ID.3 offre un’autonomia impressionante, rendendola perfetta per chi cerca un’auto versatile ed efficiente.

ID.4 è il SUV elettrico di Volkswagen, che unisce spazio e comfort senza compromettere le prestazioni. Con la sua trazione integrale opzionale, ID.4 è pronta per avventure sia urbane che rurali. La sua capacità di carico e le tecnologie avanzate di assistenza alla guida lo rendono un’opzione eccellente per le famiglie.

Per chi desidera un SUV più spazioso, ID.5 offre eleganza e sportività. Questo SUV Coupé unisce la comoda ampiezza di un SUV a una silhouette elegante e dinamica, offrendo un’esperienza di guida coinvolgente e comunque senza compromessi.

ID. Buzz è invece la vera icona del design reinterpretata in chiave moderna e sostenibile. Ideale per chi cerca un veicolo spazioso e versatile, perfetto per viaggi in famiglia o per il trasporto di oggetti voluminosi.

Infine, ID.6, attualmente disponibile principalmente sul mercato cinese, è un SUV di grandi dimensioni con tre file di sedili, pensato per offrire il massimo comfort e spazio.

Ogni modello della gamma ID. di Volkswagen è progettato per offrire una mobilità elettrica avanzata, sostenibile e accessibile, senza compromessi in termini di stile e funzionalità.