Si chiama Redmi Pad Pro. È un tablet entry level con prestazioni da top. Redmi Pad Pro è il nuovo tablet del brand Xiaomi con un rapporto qualità/prezzo attualmente tra i più interessanti sul mercato. Infatti si tratta di un device con cui si può fare tutto e che si comporta bene in ogni ambito, dal gaming al lavoro alla creatività.

Nel Pad Pro ci sono un display 2.5K HDR con 550 nits di luminosità, per un display adeguato ad ogni uso contemporaneo. Un chip Snapdragon 7s gen 2, adeguato alla fascia di prezzo del tablet, che senza accessori si trova sotto i 300 euro.

Quattro speaker, Dolby Atmos e una durata di batteria rilevante (quasi nove ore a pieno regime di impiego tra utility e giochi, anche piuttosto “pesanti”). Gli accessori – cover/tastiera e pencil sono sulla stessa linea dell’ottimo rapporto costo/valore, la fotocamera è la parte più debole, ma c’è il flash. La concorrenza nel settore medio-entry level c’è ed è agguerrita ma per salire di livello in modo considerevole bisogna considerare almeno 200 euro in più accessori esclusi.