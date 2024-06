“Sali sul palco della Trentino Music Arena”: parte il contest riservato ai cantanti e alle band trentine

Gli artisti avranno l’opportunità di aprire i concerti dei Festival “Trentino Love Fest (11-13 luglio), “DRIP Festival” (29-31 agosto) e “Ragazzi in Festa” (6-8 settembre).

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara ha organizzato il contest trentino “Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, nell’ambito dei concerti dei Festival: “Trentino Love Fest” (11-13 Luglio), “DRIP Festival” (29-31 Agosto) e “Ragazzi in Festa” (6-8 Settembre), alla Trentino Music Arena, quando si esibiranno, tra gli altri, cantanti e musicisti del calibro di: Mecna, Ariete, Fabrizio Moro, Kelly Joyce, Santi Francesi, Gemelli Diversi, Achille Lauro, The Kolors e molti altri.

Un’opportunità da non perdere per i singoli/duo/band locali. I concorrenti che accederanno alle esibizioni potranno eseguire dal vivo uno o due brani musicali, in lingua italiana e/o straniera, edito e/o inedito, a loro libera scelta. Scopo del contest “Sali Sul Palco della Trentino Music Arena” è quello di far emergere artisti e talenti trentini, dare un’opportunità di riconoscimento a meriti personali/artistici a chi ha deciso di fare della propria passione musicale un lavoro, favorire e incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze territoriali.

Come partecipare

La prima selezione si svolge online, attraverso l’invio al sito tmacontest.it di un apposito form (presente nella sezione dedicata) con il quale va inviato il materiale richiesto e specificato nel SITO (link video e/o file mp3).

Un esperto del settore decreterà i concorrenti che potranno accedere alle fasi delle esibizioni. Possono richiedere d’iscriversi al contest i singoli/duo/band trentine che alla data del 2 giugno 2024 hanno compiuto i 14 anni d’età.

I concorrenti ritenuti più idonei potranno poi passare al successivo casting che consiste in una valutazione sempre meritocratica-artistica del materiale inviato. Una giuria, composta da esperti appartenenti al mondo della musica, decreterà i concorrenti che potranno accedere alle esibizioni live. La stessa giuria decreterà le graduatorie, stabilendo i partecipanti alle singole giornate dei Festival.

Attenzione alle scadenze di invio materiali per partecipare: 6 luglio per il Trentino Love Fest (11-13 luglio); 18 agosto per il DRIP Festival (29-31 agosto); 1° settembre per i Ragazzi in Festa 6-8 settembre).

CALENDARIO DEI FESTIVAL DELLA TRENTINO MUSIC ARENA

Trentino Love Fest

11 Luglio Peripezie

Centomilacarie

Mecna

Ariete

12 Luglio Deva

Fabrizio Moro

Il Tre

13 Luglio Kelly Joyce

Santi Francesi

Margherita Vicario

DRIP Festival

29 Agosto Neima Ezza

Capo Plaza

30 Agosto Don ft. Cromo

Naska

31 Agosto RondoDaSosa

Ragazzi in festa

6 Settembre Gemelli Diversi

Chiello

Boro Boro

7 Settembre Deva

La Rua

Achille Lauro

8 Settembre Oreste Castagna e il mondo dei bimbi

The Kolors