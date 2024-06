Roma. Grottarossa: accoltella la moglie poi si toglie la vita

Tragedia familiare in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. Una donna sanguinante con ferite da arma da taglio all’addome e a un braccio è stata soccorsa dai sanitari. La cittadina dello Sri Lanka, 50 anni, è stata trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Mentre il suo compagno è stato trovato morto in casa impiccato.

La donna è stata salvata da un vicino che vedendola nel cortile urlare sporca di sangue l’ha presa per un braccio e portata nel suo giardino e ha chiamato i soccorsi. La coppia originaria dello Sri Lanka vive nell’appartamento dove si è consumato il dramma da qualche anno. L’uomo, 50 anni, ha aggredito la moglie pugnalandola al volto e alle braccia. La donna riuscendo a fuggire è stata soccorsa e messa in salvo da un vicino che ha dato l’allarme. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione Trionfale per i rilievi.