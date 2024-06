Controllo fumi caldaia Rinnai – costi e tempi

Il controllo fumi caldaia Rinnai è una procedura importante per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento domestico.

In questo caso stiamo parlando di una caldaia che fa parte dell’azienda Rinnai, la quale è una delle più apprezzate nel settore, visto che ci consente di avere a che fare con molti centri di assistenza autorizzati dove troveremo un tecnico al quale affidarsi per essere sicuri che l’intervento in questione, e cioè c’è il controllo dei fumi venga eseguito nel migliore dei modi, e quindi secondo quelli che sono gli standard decisi all’azienda.

In questo articolo vogliamo approfondire questi argomenti importanti in modo da capire come funziona il processo di controllo dei fumi che viene effettuato da un tecnico specializzato dell’azienda Rinnai.

Innanzitutto, dobbiamo ricordare che il controllo fumi è una verifica fondamentale considerando che ha come obiettivo quello di monitorare le emissioni della caldaia nell’ottica di accertare che i fumi prodotti alla combustione vengano evacuati in maniera corretta, e che soprattutto non ci siano perdite di gas, o ancora emissioni nocive in quell’ambiente domestico.

Questo controllo è anche importante perché contribuisce a garantire l’efficienza energetica dell’impianto nonché a ridurre i consumi. Per quanto riguarda la preparazione dell’intervento è bene sapere che, nel momento in cui il tecnico arriverà a domicilio dal cliente, per eseguire il controllo fumi dovrà seguire tutta una serie di passaggi di preparazione che serviranno per garantire che l’intervento sia eseguito correttamente.

In questo caso la prima cosa che farà è quella di controllare la documentazione della caldaia, inclusi i registri di manutenzione precedenti, nonché le specifiche tecniche che sono fornite dall’azienda.

Si tratta di un passaggio fondamentale per comprendere la storia dell’impianto, e anche per identificare eventuali problemi che sono ricorrenti.

Altri passaggi del controllo fatto dal tecnico caldaista

Una cosa molto importante da considerare è che u un tecnico per eseguire il controllo fumi utilizzerà strumenti specifici, tra cui l’analizzatore di combustione, il quale ha il compito di misurare i principali parametri dei fumi di scarico come l’ossigeno residuo, anidride carbonica, monossido di carbonio e temperatura dei fumi.

Questo strumento è altresì importante perché consente di determinare l’efficienza di combustione, nonché il rendimento della caldaia. A questo punto il tecnico inizierà un’ispezione visiva dell’impianto in modo da controllare lo stato delle guarnizioni delle tubazioni delle parti visibili del dispositivo.

Questa fase è molto importante perché consentirà di individuare eventuali segni di usura, danneggiamenti e corrosione, fenomeni che potrebbero compromettere teoricamente il funzionamento della caldaia.

Inoltre, sempre grazie all’analizzatore di combustione, il tecnico potrà rilevare i parametri dei fumi di scarico, andando a confrontare i valori ottenuti con quelli che sono i limiti di legge e con le specifiche tecniche del produttore.

Nel caso in cui dovesse emergere che i valori rilevati siano fuori alla norma il tecnico dovrà procedere con le regolazioni necessarie per riportare l’impianto nei parametri adeguati.

Infine, si occuperà della verifica del tiraggio della canna fumaria nonché del controllo della tenuta perché nel primo caso dovrà assicurarsi che i fumi vengano evacuati correttamente, mentre nel secondo dovrà garantire la sicurezza dell’impianto, prevenendo rischi di intossicazione.