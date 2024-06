Milano. Ragazza di 24 anni investita e trascinata per oltre 300 metri da un ubriaco al volante

Un fatto di cronaca gravissimo. Una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri, a Milano, da una vettura guidata da un uomo che continuava a procedere con lei incastrata sotto. A bloccarlo è stata una Volante che ha notato le gambe sbucare da sotto la scocca.

La ragazza di 24 anni si trova ricoverata a Niguarda in gravi condizioni mentre il guidatore, un ragazzo di 21 anni, è risultato positivo all’alcoltest e ha rischiato di essere picchiato dalla gente che lo inseguiva.

L’impatto è avvenuto via Ricotti all’angolo con via Mercatini e la donna è stata trascinata fino a Piazza Bausan. Nell’incidente è stata coinvolta pure un’altra ragazza, che stava anche lei attraversando sulle strisce, una trentenne che per fortuna non ha riportato gravi ferite.

I presenti hanno riferito che, per estrarre la ventenne sono intervenuti anche altri residenti che hanno alzato di peso l’auto. La giovane, che perdeva molto sangue, è stata avvolta dai poliziotti in una coperta lanciata da un’abitazione. Le persone presenti, una volta capito quanto successo hanno cercato di aggredire il conducente che è stato messo nella pattuglia della polizia. Sul posto, oltre i soccorritori del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno proceduto ai rilievi e hanno denunciato il ventenne.