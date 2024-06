Elezioni in Francia: Marine Le Pen vola nei sondaggi

Emmanuel Macron perderà la maggioranza nell’Assemblea francese ma guadagna voti nei sondaggi. Vola Marine Le Pen. I sondaggi vedono favorita l’estrema destra del Rassemblement National che ha sottoscritto accordi locali con i candidati dei Repubblicani. Tuttavia gli ultimi sondaggi riferiscono che la sinistra unita avanza e che Macron è riuscito a recuperare il 4% rispetto alle elezioni del 9 giugno scorso.

Secondo il quotidiano conservatore Le Figaro il Rassemblement National si attesta al 34%, in salita di 2,6 punti percentuali rispetto alle Europee. A seguirlo il blocco di sinistra del Nuovo Fronte Popolare al 29%. Solo al terzo posto, con un distacco ancora ampio anche se in diminuzione, si colloca Renaissance di Macron, al 22%. Il distacco dal Rassemblement National diminuisce di 4 punti ma rimane molto ampio e, nel frattempo, il blocco alternativo di sinistra sale e insidia l’estrema destra, lasciando Macron fuori dai giochi.

Secondo il sondaggio l’affluenza alle politiche anticipate in Francia dovrebbe essere molto alta, all’incirca al 64%, cinque punti in più delle consultazioni 2022. Una parte dei francesi ritiene questo voto importante e, in caso di ballottaggi, anche la possibile trasmigrazione di voti dall’elettorato macroniano alla sinistra potrebbe impedire a Le Pen di conquistare la maggioranza in Assemblea.