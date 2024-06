Venerdì 21 giugno a Ferrandina prosegue “La panchina dei libri”

Venerdì 21 giugno, alle ore 19.00, terzo appuntamento della rassegna “La panchina dei libri”, in piazzetta Rita Levi Montalcini, a Ferrandina (Matera). Walter De Stradis presenta “Bob Marley. Tutti gli uomini del re”. L’autore racconta Marley in una chiave inedita: sono i maggiori esponenti della scena reggae italiana, infatti, a parlare del loro mito, in una lunga serie di interviste appassionate, ironiche e commoventi. Un libro sul Re del Reggae, quindi, ma anche sulla scena di casa nostra.

A dialogare con l’autore, come di consueto, dopo i saluti istituzionali, sarà Margherita Agata. Giornalista e scrittore, Walter De Stradis è il direttore responsabile del settimanale di attualità “Controsenso”. Appassionato di cinema, fumetti, musica e, al tempo stesso, musicista, ha dedicato molti anni della sua carriera alla radio e alla scrittura, pubblicando diverse opere. In caso di pioggia l’incontro si terrà nella Biblioteca comunale, in calata san Domenico.