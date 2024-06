Euro 2024. Se l’Italia batte la Spagna è certa di disputare gli ottavi

Dopo il successo sull’Albania all’esordio di Euro 2024 l’Italia di Spalletti si è guadagnata il primo match point per strappare il pass per gli ottavi di finale. Infatti con i tre punti contro la Spagna gli Azzurri avrebbero la certezza aritmetica non solo della qualificazione, ma anche del primo posto. In caso di pareggio o sconfitta contro le Furie Rosse, invece, tutto resterebbe aperto.

Il pareggio tra Croazia e Albania agevola l’Italia, nelle prospettive di qualificazione certa (quindi tra le prime due del girone B). Giovedì la Nazionale affronterà la Spagna. A questo punto se l’Italia vince è già qualificata da prima, perché se all’ultima giornata l’Italia perde e la Spagna vince, la Nazionale sarebbe comunque prima per gli scontri diretti. Con pareggio di domani sera, alla Nazionale basta non perdere contro la Croazia nella terza sfida per guadagnare gli ottavi da seconda. Se la Spagna dovesse batterci, il discorso non cambia. L’unica differenza che, in caso di sconfitta contro la Croazia, l’Italia scivolerebbe al terzo posto, in ogni caso con ottime probabilità di rientrare tra le quattro migliori terze.