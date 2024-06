Roma. Tor Bella Monaca: incidente in monopattino morta Manila De Luca

Manila De Luca, 24 anni, alla guida di un monopattino, è morta lunedì sera in via di Tor Bella Monaca, a Roma, in seguito ad un incidente che ha coinvolto anche un’Opel Astra, guidata da un ragazzo di 22 anni. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalle pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale della Capitale.

Al vaglio le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni che hanno assistito all’incidente. Rimane da chiarire se l’auto sia passata con il rosso o abbia effettuato qualche manovra azzardata. L’incidente è avvenuto sul vialone di Tor Bella Monaca all’altezza del civico 469, di fronte ad una chiesa. L’impatto è stato violentissimo e Manila De Luca è stata sbalzata in aria prima di schiantarsi sull’asfalto. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso.