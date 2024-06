“I Pensieri di un Uomo” Tour:

nuova stagione, nuove canzoni e nuovi live

per il cantautore romano Toni Malco

Concerto a Roma, martedì 18 giugno al Teatro Ghione ore 21

ROMA – Ai nastri di partenza il Tour “I Pensieri di un Uomo” di Toni Malco. La stagione dei concerti nei teatri e nelle piazze italiane del cantautore romano inizia da Roma martedì 18 giugno alle ore 21 al Teatro Ghione (in via delle Fornaci).

Il nuovo concerto, racconta in 120 minuti tante emozioni, aneddoti e ricordi e racchiude i brani più significativi del cantautore. Il suo ultimo singolo ‘I Pensieri di un Uomo’ (pubblicato dalla casa discografica Studio 63 Produzioni con le Edizioni Immobile) dà il titolo al Tour e al nuovo album.

Il testo del brano, su musica di Toni Malco e Luigi Lopez, è stato scritto da Maria Rita Parroccini, giornalista ed autrice, insieme allo stesso maestro Lopez, noto autore e compositore di tanti successi nazionali ed internazionali.

Il recital non è solo una rassegna di canzoni, ma anche una raccolta di aneddoti che hanno punteggiato i momenti più significativi della sua lunga carriera e che sono racchiusi anche in un libro, una sorta di autobiografia dal titolo Toni Malco “Una vita in gioco” (edizioni Terre Sommerse).

Malco ha intrecciato i suoi passi con quelli di famosi compagni di viaggio come Vasco Rossi, l’indimenticato grande attore Massimo Troisi, Rino Gaetano, con il quale ha condiviso una lunga ed indimenticabile esperienza artistica fra le mura della gloriosa casa discografica RCA.

In scaletta tante canzoni, quasi tutte pubblicate dalla fine degli anni settanta, fino ad oggi con i nuovi brani realizzati con Luigi Lopez che ha anche curato la direzione artistica del concerto. Immagini, filmati, riflessioni faranno da cornice alla performance del cantautore romano e ci faranno ripercorrere diversi magici momenti nei quali si ritroveranno tanti appassionati della buona musica italiana. Supportato da una fantastica band formata da musicisti di primissimo piano, Toni Malco è da diversi anni tra i testimonial della Associazione MANGO ODV, una importante organizzazione che da anni raccoglie fondi per gli aiuti e l’ assistenza ai bambini del Paraguay.

Informazioni e Prevendita dei biglietti su Ticketone.