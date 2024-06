Sinnai. Andrea Tidu ha colpito la madre Maria Dolores Cannas alla schiena con una sola coltellata, letale

Una banale lite finita in tragedia. Andrea Tidu, 27 anni, ha ucciso la madre Maria Dolores Cannas, 57 anni, con una solo coltellata alla schiena, letale. Il dramma familiare si è consumato in un appartamento di via Monte Genis, a Sinnai, domenica pomeriggio poco dopo le 16. La vittima è Maria Dolores Cannas, casalinga di 57 anni. È stata uccisa dal figlio Andrea Tidu, di 27 anni.

La lite per futili motivi è degenerata e Andrea ha impugnato il coltello per conficcarlo nella schiena della madre Maria Dolores. È bastato un solo fendente che avrebbe raggiunto il polmone per togliere la vita alla donna.

Il marito della vittima, padre del giovane, era nella stanza accanto e ha chiamato i soccorsi. Ha anche cercato di rianimare la Cannas. Sul posto sono giunti i Carabinieri, sia i militari del Radiomobile di Quartu, sia i colleghi della stazione di Sinnai. I militari hanno fermato Andrea Tidu a poca distanza dalla casa. Era immobile sul marciapiede, in stato confusionale. I sanitari del 118 hanno tentato di salvare la vita a Maria Dolores, ma non c’è stato nulla da fare. È morta per l’emorragia. Sinnai è sotto choc.