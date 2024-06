Gruppo San Marco offre il necessario per la cura delle piscine e per l’arredo outdoor

Gruppo San Marco, con sede a Soleto, Lecce, ha saputo affermarsi nel competitivo panorama italiano dell’arredamento domestico e delle soluzioni per il comfort abitativo, grazie a un’attenzione particolare all’innovazione.

Il suo percorso di successo è stato riconosciuto da Statista, che ha incluso l’azienda nello studio “I Campioni della Crescita 2023”, basandosi su parametri come l’aumento del fatturato e la capacità di proporre prodotti all’avanguardia.

Con un sito ben strutturato e facile da navigare (www.grupposanmarco.eu), si distingue per la sua capacità di anticipare le tendenze del mercato, proponendo articoli dei migliori brand e a marchio proprio, che coniugano design moderno e funzionalità avanzate.

Un approccio che gli ha permesso di ottenere un altro riconoscimento importante, ovvero l’inclusione tra i migliori 750 e-commerce in Italia per due anni consecutivi, premio conferito dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica Affari & Finanza.

Grande focus anche sulla sostenibilità: investe in tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza energetica dei prodotti, riducendo al contempo l’impatto ambientale. Ciò si riflette nella qualità dei sistemi di riscaldamento e di climatizzazione offerti, come le stufe a pellet e le caldaie in classe A, progettate per garantire prestazioni elevate con un basso consumo.

Il catalogo è ampio e diversificato, così da rispondere alle necessità di un pubblico eterogeneo. Per gli spazi interni, l’eCommerce propone una selezione di mobili eleganti e funzionali e soluzioni di illuminazione all’avanguardia. Per gli esterni, non mancano mobili da giardino resistenti e di design, come tavoli, sedie, ombrelloni e gazebo, pensati per creare ambienti accoglienti e rilassanti.

Uno dei punti di forza di Gruppo San Marco, però, è la selezione di piscine e accessori correlati. Modelli interrati e fuori terra, che si adattano a qualsiasi esigenza di spazio e di stile. Per mantenere l’acqua della piscina sempre pulita e sicura, sono disponibili robot automatici e cloro per piscina.

Si garantisce un servizio clienti eccellente, gestito da un team di esperti sempre pronto a fornire consulenze su misura e consigli utili.

Infine, le politiche di spedizione di Gruppo San Marco sono orientate alla massima soddisfazione degli utenti, con consegne rapide e sicure. Collaborando con corrieri affidabili come BRT e FedEx, l’azienda assicura che ogni ordine arrivi a destinazione in condizioni perfette.