Come posso andare rapidamente a profitto? È la domanda di tanti imprenditori italiani

L’Italia è uno dei Paesi più importanti al Mondo sul piano geopolitico ed economico. Sono quindi tanti i competitors mondiali che guardano al Belpaese sia come possibile modello sia come mercato in cui entrare per trarre profitti. Il profitto è l’interesse base di chi fa impresa in Italia come altrove. Oggi realizzare profitti non è più semplice perché la concorrenza è sempre più spietata e non si può pensare di affidarsi al caso o alla fortuna. Tutto va curato nei minimi dettagli, ad iniziare dagli investimenti in marketing e comunicazione e quindi dalle campagne web. La rete è uno strumento di comunicazione imprescindibile dove la cura dei dettagli deve essere per certi versi “maniacale”. Ne abbiamo parlato con Alex Cappello, consulente google ads attivo nel settore da oltre 20 anni, con un’esperienza importante in uno degli ambiti cruciali del marketing.

“Ciò che stuzzica davvero l’interesse di ogni imprenditore è riuscire a guadagnare di più dalle vendite della propria attività” sottolinea Alex Cappello. “L’imprenditore punta ad ottimizzare al massimo i costi di investimento pubblicitario e generare un costante e progressivo profitto, tramite la fidelizzazione dei clienti già acquisiti”. Questo è l’ambito di azione dell’esperto consulente Google Ads. “Propongo sistemi di vendita semplici e di fidelizzazione mirata che permettono di far generare più contatti, richieste di preventivo e acquisti. Questo attraverso campagne pubblicitarie online e processi di marketing automation, come email marketing, whatsapp, bot e tutto ciò che può aiutarti a generare rapidamente profitto e scalarlo nel tempo”.

Chiunque avvia un’attività di marketing online si pone delle domande ad iniziare da “Come posso andare rapidamente a profitto?” o “C’è un modo per accelerare le cose, evitando crisi di nervi e soprattutto del portafogli?”. Cosa ne pensa Alex Cappello, esperto consulente che da 20 anni progetta campagne pubblicitarie online? Cappello aiuta soprattutto liberi professionisti e attività locali ad aumentare le richieste di preventivo e gestori di siti e-commerce a incrementare la vendita dei propri prodotti. Inoltre configura la strategia di fidelizzazione, per far mantenere i clienti nel tempo e potenziare i margini di guadagno.

“Se l’azienda deve intraprendere delle azioni pubblicitarie e un’attività di marketing seria, che porti profitto e la faccia scalare nel tempo, deve pensare come se fosse in cucina – osserva il consulente google ads – e stesse preparando delle pietanze. In cucina quando prepari un piatto il cosa fare prima e il cosa fare dopo, cosa aggiungere prima, cosa aggiungere dopo sono fondamentali e non facoltativi. La stessa cosa avviene nel digital”.

Quindi quale strategia seguire? “Il pensiero fisso che l’azienda deve avere è sempre lo stesso: investo X per ricevere Y. E se dopo un tot di tempo X è esageratamente troppo alto rispetto a Y c’è un problema. Non è possibile avere lo stesso riscontro per tutti i tipi di business. Alcune attività funzionano più velocemente, altre più lentamente, alcune sono molto floride, altre è meglio se stanno ferme e non fanno nulla”.

Chi può approcciare a questa metodologia di marketing online? “Di solito tendo a lavorare con attività già strutturate, con un reparto commerciale che possa gestire il flusso di contatti e vendite che vado a generare, attraverso le varie azioni online. Mi è capitato di lavorare con studi medici, dentisti, personal trainer, parrucchieri, officine meccaniche, negozi di ottica, imprese edili, imprese di pulizia e tante altre realtà e ogni volta (tranne quando me lo chiedessero loro direttamente) sono sempre partito dalla generazione di contatti per lavorare subito sul profitto. Parallelamente, tutto il resto”.

Perché questo metodo così diretto viene preferito rispetto ad altre strategie? “In questo modo il cliente tocca con mano il funzionamento del sistema, acquista fiducia e può prendere in considerazione gli altri lavori, che rimangono più lenti. Come il sito web, la SEO, il blog e tutto quello che di solito ti dice l’agenzia web da fare prima. Le agenzie web tendono a far fare subito al cliente questi lavori perché sono quelli che a loro portano più margine di guadagno, ma non al cliente” afferma il consulente sul suo portale alexcappello.it

Chiaramente Cappello non disconosce l’importanza di tutte le azioni necessarie al web marketing, tuttavia pone in evidenza la necessità – a suo avviso, in base alla sua esperienza – di dare priorità ad un approccio diretto. “Non fermarti solo alla realizzazione del sito web o al posizionamento su Google. Tutto questo non basta – sottolinea – perché serve portare traffico mirato sul sito web e convertirlo in vendite e richieste di preventivo. Solo in questo modo l’azienda ha la certezza che il suo progetto sta iniziando a funzionare”.

L’elaborazione e lo sviluppo della strategia di marketing è articolata, complessa, in più fasi, concepita in base alle esigenze del singolo cliente. Solo chi ha un’esperienza importante può trasferire in maniera efficace questo bagaglio di conoscenze e competenze a campagne mirate, dirette e redditizie. “Quando il cliente riceve le prime vendite e le prime richieste di preventivo significa che il suo progetto sta iniziando a funzionare” afferma Alex Cappello. “A questo punto occorre fare un lavoro di ottimizzazione. Ovvero, aggiustare e migliorare i costi di conversione. Se oggi una conversione ti costa 10€ serve lavorare affinché quella stessa conversione ti costi di meno. In questo modo l’azienda migliora il suo margine di guadagno”.