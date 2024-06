Trump: Biden dovrebbe sottoporsi a un test cognitivo

Senza giri di parole Donald Trump attacca frontalmente Joe Biden affermando che “tutti i presidenti dovrebbero essere sottoposti a test cognitivi”. Lo ha detto il tycoon tornando a chiedere un test per Joe Biden, che ha definito ancora una volta il “peggiore presidente della storia” degli Stati Uniti d’America.

In un comizio al Club 47 Usa, un suo fan club in Florida, Donald Trump, favorito per la Casa Bianca, ha promesso che “taglierò le tasse, eliminerò quelle sulle mance”, ed è tornato a denunciare che è vittima di una manovra giudiziaria per impedirgli di tornare alla Casa Bianca. “Considero ogni mia incriminazione un badge d’onore. Se non corressi per la Casa Bianca, tutto questo non sarebbe successo”, ha sottolineato.

“Con me i prossimi quattro anni saranno fantastici. Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini” ha evidenziando il leader dei Republicani assicurando anche che dal suo “primo giorno” alla Casa Bianca sigillerà il confine con il Messico, perché i migranti “stanno avvelenando e distruggendo il nostro paese”. “Dobbiamo vincere le prossime elezioni, e dobbiamo vincere a valanga”, ha aggiunto Trump precisando che uno scarto significativo impedirà ai democratici di “truccare” le elezioni.