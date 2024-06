Clima cordiale tra Italia e India: l’ultima gag tra Meloni e Modi

Il G7 in Puglia è stato un successo. Una Giorgia Meloni raggiante per il tributo ricevuto dal popolo italiano alle europee, si è presentata ai colleghi Grandi del Mondo in posizione di forza. Da perfetta padrona di casa ha curato i rapporti bilaterali in modo eccellente in particolare con il mondo anglosassone.

Clima morto cordiale tra Italia e India. “Lunga vita all’amicizia India-Italia”. È il messaggio del premier indiano, Narendra Modi che ha rilanciato il video in cui scherza con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni “Hello from the Melodi team”. Il premier indiano è ripartito per Nuova Delhi dopo degli incontri “molto produttivi” a margine del G7 come ha sottolineato lo stesso Modi su X. “Ho interagito con i leader mondiali e discusso vari argomenti. Insieme puntiamo a creare soluzioni di grande impatto a beneficio della comunità globale e a creare un mondo migliore per le generazioni future” ha spiegato Modi in un post sul social network, dopo aver concluso la visita. “Ringrazio il popolo e il governo italiano per la loro calorosa ospitalità” ha sottolineato.

Tanta ironia (e boom di like sui social) per il video selfie con Meloni. La “coppia” ha da tempo conquistato i social e il filmato ha fatto il pieno di like e condivisioni. La mania del “Melodi” (la crasi tra Meloni e Modi), piace ai social, con una nuova valanga di meme sui due.