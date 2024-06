Noleggio auto a lungo termine – offerte e condizioni

Di sicuro il noleggio auto a lungo termine è una di quelle soluzioni sempre valide sia per le aziende che per i privati, visto che si tratta di una formula che consente di utilizzare una macchina per un periodo prolungato, e cioè dai 24 ai 60 mesi, grazie al pagamento di un canone mensile fisso.

Prima però di fare questa scelta piuttosto impegnativa, considerando che non è a breve termine, è meglio esaminare vantaggi e svantaggi, nonché caratteristiche principali e fattori che andranno influenzare i costi relativi a questa soluzione.

Uno dei vantaggi principali è fondamentale di questa soluzione la quale, a differenza dell’acquisto di un’auto, non ci sarà bisogno di un investimento iniziale significativo, oltre al fatto che il canone mensile include solitamente assicurazione, oltre alle varie manutenzioni, nonché bollo e assistenza stradale.

Questa cosa è importante perché ci consentirà una gestione più semplice e prevedibile del budget, in modo da non avere spese impreviste. Inoltre, nel momento in cui il contratto di noleggio finirà, l’auto verrà restituita alla società di noleggio, e quindi non ci sarà nessun problema relativo alla svalutazione del veicolo.

Inoltre avremo anche la possibilità di cambiare l’auto ogni pochi anni, cercando sempre di scegliere modelli recenti, nonché ultime tecnologie in termini di consumi, comfort e sicurezza.

Per quanto riguarda gli svantaggi di questa tipologia di noleggio, possiamo dire che per esempio se per qualche motivo volessimo interrompere il contratto prima della scadenza, potremmo subire delle penali.

Un contratto di noleggio inoltre prevede un limite annuale di chilometraggio: ed ecco perché superare questa soglia può comportare costi aggiuntivi, i quali comunque nel medio e lungo termine, potrebbero risultare abbastanza impegnativi, tali da farci pensare che forse è meglio acquistare una macchina.

Quali sono i fattori che influenzano i costi in questi casi

Per quanto riguarda i fattori che andranno a influenzare il costo di questo noleggio auto a lungo termine, diciamo che di sicuro ci sono il modello e la marca del veicolo, nel senso che un’auto di lusso comporterà inevitabilmente un canone mensile più elevato rispetto a un veicolo di fascia media.

Altro fattore da considerare è la durata del contratto, la quale ovviamente se sarà molto lunga, ci permetterà di usufruire di un canone mensile più basso, ma al contempo la spesa finale risulterà più elevata.

il costo mensile sarà anche condizionato dai servizi che sono inclusi nel canone, i quali però comunque possono rappresentare un risparmio rispetto a quelle che è una gestione autonoma.

Un’altra cosa che dobbiamo considerare è che un’auto nuova, o appena immatricolata, avrà un costo noleggio superiore rispetto a un veicolo già utilizzato in passato. Inoltre sarà importante controllare le condizioni contrattuali e le eventuali penali previste, in quanto determinati termini o condizioni, come per esempio la possibilità di rescindere anticipatamente il contratto senza pagare, potrebbero influenzare il costo e noleggio.

In conclusione possiamo dire che questo tipo di noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione interessante per quelle persone che vogliono evitare l’acquisto diretto di un veicolo, beneficiando di costi certi e servizi inclusi.