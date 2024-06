Dal Piemonte alle Città il centrodestra vincente

In questo fine week end ci sono state anche le amministrative. Cagliari e Bergamo vanno al centrosinistra già al primo turno. A Pescara è bastata questa tornata per rieleggere il sindaco uscente di centrodestra.

Si va al ballottaggio a Bari e a Firenze con il centrosinistra in vantaggio. Si torna alle urne per il ballottaggio anche a Caltanissetta, Campobasso (erano guidate da una amministrazione grillina, ora è in vantaggio il centrodestra) e Potenza. Mimmo Lucano viene rieletto sindaco a Riace. La Lega perde il simbolico feudo di Pontida.

Sfida all’ultimo voto a Perugia, con centrodestra e centrosinistra divise da poche decine di voti. Questo l’esito del voto che ha visto il rinnovo di quasi 3.700 amministrazioni comunali, del Consiglio regionale in Piemonte. Esulta il centrodestra che conferma il governatore uscente Cirio (centrodestra) e conquista grandi città ed in altre andrà al ballottaggio inclusa Firenze, storico “feudo” rosso.