Roma. Maxi furto nella gioielleria Bulgari in via Condotti

Ladri in azione nella Capitale in pieno centro. I malviventi hanno messo assegno un maxi furto nella gioielleria Bulgari in via Condotti. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. I ladri sono entrati nella gioielleria da un buco nel pavimento che li ha portati in un locale di servizio. Il bottino, costituito da gioielli di grande valore, ammonta all’incirca a 500 mila euro.

Sul maxi furto da Bulgari in via Condotti indagano gli agenti della squadra mobile di Roma.

Gli investigatori stanno esaminando le videocamere della zona per identificare i ladri. Già in passato la stessa gioielleria subì un tentativo di furto dove i ladri usarono un carro attrezzi per sfondare la vetrina in pieno giorno. Nei mesi scorsi una manager dell’azienda Bulgari venne rapinata del proprio orologio Rolex nel quartiere dei Parioli.