Milano e Genova collegate in meno di un’ora

Presto Milano e Genova saranno collegate in meno di un’ora. Questo grazie all’apertura del primo tratto della nuova linea ferroviaria ad alta velocità (AV/AC). Il tratto di 8,5 chilometri tra Rivalta Scrivia e Tortona è operativo per il traffico merci, segnando un importante passo avanti nel progetto del Terzo Valico dei Giovi.

La linea è stata realizzata dal Gruppo Webuild per Rete Ferroviaria Italiana. La linea prevede l’attivazione del servizio passeggeri nella stazione di Rivalta Scrivia entro la seconda metà del 2024. L’opera include la Galleria del Valico, che, con i suoi 27 chilometri, diventerà la più lunga d’Italia, e fa parte di un investimento complessivo di 7,4 miliardi di euro, in parte finanziato dal PNRR.

Il nuovo collegamento consentirà ai treni di viaggiare ad una velocità massima di 250 km/h, garantendo il viaggio tra Milano e Genova in meno di un’ora. Attualmente sono attivi 12 grandi cantieri, con il primo viaggio completo previsto per il 2026.

È in fase di studio la creazione di un hub intermodale a Opera, a sud di Milano, che collegherà l’alta velocità con la metropolitana. Questo consentirà di raggiungere le spiagge liguri in soli 56 minuti, combinando il treno ad alta velocità con la metropolitana, migliorando così la connettività e riducendo i tempi di viaggio per i pendolari e i turisti.