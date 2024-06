Il cantautore pugliese Aldo Losito torna con il singolo “La danza per la vita”

Taranto. “La danza per la vita” è il nuovo singolo del poliedrico artista, musicista e cantautore Aldo Losito di Mottola, sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale per La Spia dello Ionio Suoni; il singolo è la conferma di una evoluzione stilistica dell’artista che sembra non avere confini, una ricerca negli anni tra generi musicali senza sosta, sperimentando nuove sonorità e tematiche sempre accomunate da passione e autenticità.

Ne “La danza per la vita” Aldo Losito ha voluto ricreare una nenia di forte ispirazione alla tradizione degli Indiani d’America e vanta la preziosa collaborazione della cantante popolare Anna Rita Di Leo, voce dello storico gruppo folk Terraross, contribuendo a rendere il brano estremamente musicale e colmo di pathos.

“La danza per la vita” è una canzone tratta dal libro di uno sciamano vivente, Augustin Orea, precursore del Nuovo Sciamanesimo: un viaggio introspettivo alla scoperta del proprio io e della pace interiore che ne consegue.

La produzione artistica è studiata nei minimi dettagli, ben strutturata ed elegante, seguita con cura da Gabriele Semeraro che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Giuseppe Di Gioia per GDG Records e Valentino Recording Studio con musica e testo composti dallo stesso Aldo Losito.

«Siamo ricchi per ciò che abbiamo: sentirsi ricchi vuol dire apprezzare ciò che si ha e questa consapevolezza il denaro non potrà mai comprarla» è la riflessione di Aldo Losito.