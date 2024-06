Israle attacca una scuola che ospita sfollati nel campo profughi di Nuseirat: una strage

Sono crimini di guerra? A Tel Aviv tutto è permesso? Almeno 32 persone sono state uccise e decine ferite in un attacco di Israle contro una scuola che ospita sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. L’esercito israeliano ha confermato che i suoi aerei da combattimento hanno preso di mira una scuola dell’Unrwa nella zona. Lo riporta il sito di Al Jazeera.

Attaccare, prendere di mira o utilizzare edifici delle Nazioni Unite per scopi militari è una palese violazione del diritto internazionale umanitario

Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’Unrwa in un post sui social, denuncia che “la scuola ospitava 6 mila sfollati quando è stata colpita. Almeno 35 persone sono state uccise e molte altre ferite”. “Le affermazioni secondo cui gruppi armati potrebbero essere stati all’interno del rifugio sono scioccanti. Tuttavia, non siamo in grado di verificare queste affermazioni – ha aggiunto – attaccare, prendere di mira o utilizzare edifici delle Nazioni Unite per scopi militari è una palese violazione del diritto internazionale umanitario”.