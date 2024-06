Tennis. Sinner è il numero uno al mondo: la scalata era iniziata nel 2018

Il Roland Garros segna l’abdicazione di Djokovic. Dopo la rimonta su Francisco Cerundolo, Novak Djokovic lascia lo Slam transalpino. Il serbo è stato costretto a ritirarsi a causa dei problemi al ginocchio emersi durante la sfida contro l’argentino.

Jannik Sinner sale in vetta del ranking ATP al termine della settimana ma già da oggi, martedì 4 giugno 2024, si apre una nuova era, per la prima volta nella storia in vetta al mondo del tennis c’è un italiano.

Per il tennis italiano e per Sinner è una giornata storica. Il tennista ha iniziato la propria scalata nel lontano 12 febbraio 2018 quando, a 16 anni, conquistava il primo punto Atp, battendo in un torneo ITF a Sharm el-Sheikh l’indiano Aryan Goveas.