Lavare divani e poltrone periodicamente è molto importante: ecco perché

Gli italiani negli ultimi anni sono diventanti sempre più attenti all’igiene e alla pulizia degli ambienti dove trascorrono la maggior parte del loro tempo, siano essi i luoghi di lavoro o le mura domestiche. La pulizia per ogni italiano è stato sempre un valore importante. Ma dopo la pandemia questa necessità è stata percepita ancora di più. Tra gli arredi da pulire periodicamente ci sono divani e poltrone che vanno letteralmente lavati, come suggerisce BloomCleaning, Impresa di Pulizie a Milano, nata dall’esperienza pluriennale di professionisti nel mondo dei servizi di pulizia verso i privati e le imprese.

BloomCleaning, Impresa di Pulizie a Milano, specializzata nelle pulizie straordinarie di appartamenti, uffici e negozi a Milano, è punto di riferimento per i servizi di pulizia specifici. Tra i servizi forniti figura il lavaggio di divani e poltrone. Abbiamo chiesto agli esperti del pulito perché è così importante prendersi cura di divani e poltrone.

“I nostri esperti consigliano di lavare divani e poltrone almeno una volta all’anno – spiega alla nostra redazione la direzione di BloomCleaning – soprattutto se si convive con animali, bambini, anziani e persone predisposte o soggette a disturbi respiratori”. Su divani e poltrone si annidano impurità e batteri che possono essere eliminati solo con un lavaggio divani professionale. “Non è sufficiente sbattere i cuscini e passare l’aspirapolvere per convincerci che il sofà sia davvero pulito”. Infatti batteri e acari, così come la polvere annidata e lo sporco poco visibile, “non si lasciano trascinare via da una pulizia superficiale e poco accurata”.

Sul portale bloomcleaning.it si legge che “per un lavaggio sicuro ed efficace, ci vuole l’intervento di professionisti qualificati come i nostri esperti, che utilizzano macchinari di ultima generazione”. Tutto avviene sul posto grazie al servizio di pulizia divani e poltrone a domicilio di BloomCleaning. “Il nostro servizio di pulizia e sanificazione di divani e poltrone viene svolto direttamente al vostro domicilio – si legge sempre sul portale aziendale – e ha una durata di circa due ore”. “Abbiamo scelto di lavare i divani e le poltrone direttamente al domicilio dei nostri clienti – spiega la direzione della rinomata imprese di pulizie di Milano – per la comodità di non doverli spostare rischiando di rovinarli ed anche per offrire un servizio professionale ad un minor costo”. Le operazioni di lavaggio possono essere eseguite nella sala dove sono collocati i divani e le poltrone, anche grazie alle particolari attenzioni che il personale qualificato di BloomCleaning mette in pratica.