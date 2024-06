Sfonda il casello dell’A12 A Rosignano: tre morti e sei feriti

Drammatico incidente stradale al casello autostradale dell’A12 a Rosignano (Livorno). Si registrano tre vittime. Almeno tre le auto coinvolte. Gravi danni alla struttura del casello.

In base ad una prima ricostruzione dei soccorritori sono morti i i due occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello e le due macchine che erano ferme. Sei persone sono rimaste ferite ma nessuna sarebbe grave. Il 118 le ha trasportate all’ospedale di Livorno.

La conducente dell’auto che ha provocato il drammatico tamponamento ha avuto un malore, per questo non ha frenato al casello, di quelli con l’operatore (rimasto ferito in modo lieve), dove la sua auto è arrivata ad alta velocità. Si tratterebbe di una donna di nazionalità tedesca, che è una delle tre vittime. Sono tre i morti (due stranieri e un italiano) e sei feriti, tra cui due fratellini di 3 e 6 anni. Nessuno dei feriti è grave.