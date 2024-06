Roma. Faisa Cisal: bene il risanamento di Atac, ora è necessario pensare ai lavoratori e al livello dei servizi offerti

“Accogliamo con favore il risultato raggiunto da Atac e dal Comune di Roma per il risanamento dell’Azienda. Si è trattato di un percorso necessario e non più procrastinabile viste le condizioni disastrose in cui Atac versava. Questo utile di 11 milioni di euro, vogliamo sottolineare, è stato raggiunto anche e soprattutto grazie ai lavoratori che prima di tutti ne hanno pagato il prezzo, sia in qualità del lavoro che in termini salariali e di peggioramento delle condizioni di vita. Spiace notare che nelle note ufficiali siano stati ringraziati solamente i vertici aziendali. Sicuramente loro hanno tracciato la strada, ma a percorrerla sono stati prima di tutti i dipendenti. I lavoratori e noi della Faisa Cisal siamo comunque sempre pronti a fare la nostra parte, ora e in futuro, senza tirarsi indietro. Vogliamo specificare, però, che ora è giunto il tempo di iniziare a lavorare a una nuova fase che non può prescindere dall’affidamento in house del servizio e dal nuovo contratto di servizio. È anche giunto il tempo di pensare ai dipendenti, alle questioni irrisolte da anni, alla riforma della busta paga e dell’organizzazione del lavoro in tutti i settori. Non si può prescindere, ora che siamo usciti dalla fase emergenziale, dal rinnovo della rappresentanza e della rappresentatività interna all’Azienda, uscendo dalle logiche degli autoreferenzialismi. Nel futuro dell’Azienda ci dovrà essere la reinternalizzazione di asset strategici e il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale che offriamo. È indispensabile per i lavoratori, per Atac, per Roma capitale, per i romani e per tutti gli utenti”, lo dichiarano in una nota i segretari Faisa Cisal di Roma e Lazio Antonio Cannone e Gianluca Donati.