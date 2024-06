Gubbio. Incidente lungo la SS219: non ce l’ha fatta Anna Cappannelli

Tragedia della strada ieri lungo la SS 219 Pian D’Assino, nel territorio comunale di Gubbio (Perugia) tra Torre Calzolari e Padule. In un frontale tra un’auto e un mezzo pesante ha perso la vita Anna Cappannelli. La pensionata di 78 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Ma Anna Cappannelli non ce l’ha fatta. Con la propria Renault la signora si è scontrata frontalmente con un camion condotto da un uomo che è rimasti illeso. Anna Cappannelli è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove le condizioni sono apparse subito gravi. Entrata in codice rosso, è stata ricoverata in terapia intensiva con la prognosi riservata. In serata è sopraggiunto il decesso.

Illeso chi era a bordo del tir. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia Locale, gli operatori sanitari del 118 e l’elisoccorso Nibbio. L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto interessato in entrambe le direzioni.