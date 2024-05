Climatizzatori Inverter – come funziona e vantaggi

Non è sicuramente da sottovalutare l’importanza di conoscere il funzionamento dei climatizzatori inverter, visto che si tratta di una tecnologia alternativa a quella tradizionale on e off.

Risulta quindi interessante capire qual è la differenza partendo dal fatto che un climatizzatore tradizionale lavorerà regolando la temperatura dell’ambiente attraverso il meccanismo di spegnimento e accensione del compressore, che si chiama appunto sistema on e off.

Invece un climatizzatore inverter funziona in maniera diversa, nel senso che si baserà su un livello di potenza erogato in maniera variabile, e in funzione della temperatura di quell’ambiente da riscaldare o raffreddare: ed ecco perché sarà in grado di modificare la potenza erogata.

Possiamo quindi dire che un climatizzatore Inverter è sempre più apprezzato per queste sue particolari caratteristiche nel senso che chi lo inserirà in un ambiente si accorgerà che la temperatura desiderata verrà raggiunta in maniera veloce, con il consumo di energia elettrica che sarà ottimizzato.

In pratica nel momento in cui il climatizzatore inverter raggiunge quel tipo di temperatura ideale rallenta la velocità del motore funzionante al minimo indispensabile, mantenendo al contempo costante la temperatura impostata.

In questo modo succede che non dovrà consumare energia per fermarsi, e poi ripartire, ma riuscirà a garantire il comfort desiderato da chi lo utilizza, però con un dispendio energetico minimo.

Per merito di questo sistema la casa produttrice andrà ad accontentare il cliente visto che si stima che un condizionatore inverter ogni otto ore di utilizzo consente un risparmio energetico del 30% superiore rispetto a un climatizzatore tradizionale.

Un climatizzatore a inverter è dotato di una tecnologia che si chiama modulante e che prevede il fatto che il funzionamento sia legato a una centralina elettronica.

Per quanto riguarda il funzionamento quello che succederà è che il compressore produrrà aria fredda, oppure aria fredda e calda, nel caso in cui si avrà a che fare con un condizionatore inverter a pompa di calore.

Sarà proprio il sistema elettronico a gestire le risposte del compressore in base alla necessità di fresco che c’è in quello specifico ambiente: ed ecco perché la potenza erogata sarà minore o maggiore in base alle necessità di quell’ambiente dove il climatizzatore è posizionato.

Sintesi delle differenze tra climatizzatore con tecnologia inverter e uno classico

Volendo sintetizzare possiamo dire che tra le differenze principali tra i due dispositivi c’è il consumo di energia elettrica perché come abbiamo visto in un dispositivo con sistema di controllo inverter la velocità di rotazione del compressore sarà regolata in maniera costante: ed ecco perché si potranno avere prestazioni ottimali in qualunque condizione di impiego rispetto a quello che è un climatizzatore classico.

Invece in un modello di condizionatore classico on e off il consumo energetico è più elevato in quanto il compressore, nel momento in cui viene acceso il dispositivo, lavorerà al massimo della sua potenza fino allo spegnimento, per poi ripartire al massimo fino a quando la temperatura impostata non coincide con quella della stanza.

La differenza che vogliamo infine sottolineare riguarda la rumorosità nel senso che un climatizzatore con tecnologia inverter è molto più silenzioso, in quanto di solito rallenta quando la temperatura desiderata è stata raggiunta.