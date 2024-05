Storytime: Il Servizio Radiofonico che Racconta la Tua Storia Professionale

Interviste in radio, un ‘business storytelling’ di valore con Storytime. Recensioni & opinioni

Si potrebbe pensare alla radio come ad un mezzo ormai superato dalla TV, da internet… Ma non è affatto così perché, invece, la radio, ancora oggi, rappresenta un efficace strumento di comunicazione e non va messo a confronto con la TV o con internet perché, molto spesso, questi mezzi di comunicazione sono tra loro collegati.

Oggi la radio è ancora uno dei mezzi di comunicazione più diffusi, rappresenta un mondo.

Non è soltanto trasmissione di musica, di notizie ma anche di storie e non solo di storie personali, ma anche di storie professionali. Ed è per questo che, da oltre due anni, esiste il servizio radiofonico di Storytime.

‘StoryTime – Evoluzioneradio’ è un format che racconta i professionisti, le aziende, il tessuto produttivo, sociale, sportivo.

Un racconto che unisce il vissuto personale e professionale. È un format in cui si dà voce al mondo del lavoro. Attraverso l’intervento radiofonico con Storytime l’ospite ha modo di poter parlare della propria azienda, della propria professione attraverso argomenti di propria competenza, con contenuti di diversa natura.

Il format Storytime va in onda su Radio Canale Italia, emittente nazionale di spicco, che vanta programmi televisivi, dirette live, canali e streaming.

Storytime ha già 3 sedi in Italia: Veneto, Emilia Romagna e Lombardia e si rivolge a tante categorie di professionisti, fornendo servizi radiofonici a Milano, Bologna e Padova.

Un’esperienza unica ed efficace

Gli interventi radiofonici di Storytime possono essere definiti “unici”, perché ogni azienda, ogni professionista ha una propria storia, un proprio inizio, un proprio racconto, quindi va a dare un’identità precisa e specifica a quel determinato ospite. Start-up e ad attività storiche trovano respiro all’interno del variegato palinsesto del format. Perché il punto di forza è lo storytelling, al di là del “quando” si è avviata un’attività o una libera professione

Ad esempio, per le attività e i professionisti già operativi da qualche tempo, si ha la possibilità di raccontare il proprio inizio, gli sviluppi del proprio lavoro e gli obiettivi futuri. Per le start-up è importante far conoscere quello che si è creato e avviato da poco guardando al futuro, agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Mentre per le attività storiche , si ha la possibilità di tracciare le varie fasi della propria azienda, della propria professione, descrivendo gli obiettivi raggiunti negli anni, ma guardando comunque al futuro perché un’attività storica (anche di svariati decenni) non è affatto sinonimo di attività vecchia bensì si può sempre essere in divenire, adeguandosi a quel determinato periodo storico mantenendo allo stesso tempo le proprie radici.

In un mercato selvaggio e ricco come quello di oggi non è importante soltanto essere presenti e magari essere già molto conosciuti, ma è importante raccontare la propria identità, le evoluzioni nel tempo. Differenziarsi. Si potrebbe dire che “la gente non compra quello che fai ma perché lo fai”.

Storytime è un format interattivo, flessibile, molto social e, infatti, dà la possibilità agli ospiti che vi partecipano di avere dei servizi in più inerenti alla comunicazione, marketing, editing. Soluzioni che piacciono proprio perché possono essere poi utilizzate, come e quando si vuole, dagli ospiti sui proprio siti, sulle proprie pagine social, quindi condivisibili in vari modi.

Questi contenuti danno la vera e giusta immagine del professionista, dell’azienda. Ogni ospite può scegliere il servizio più consono alla propria realtà professionale.

Presenza impattante sui social media

A partire dal proprio sito, ben strutturato in stile Magazine e che subito dà un’idea chiara e completa di questa realtà, StorytTime è presente anche su LinkedIn, Instagram, Facebook, Spotify, Youtube. Una realtà capillare ed ormai ben consolidata nel panorama della comunicazione

Da alcuni anni a questa parte, per i professionisti la comunicazione attraverso canali social è diventata una componente importante nello svolgimento del proprio lavoro. Quindi, la creazione di contenuti su temi mirati che valorizzano il proprio operato deve essere considerata come una scelta più che giusta e che porta una determinata attività professionale non soltanto ad essere presente su un territorio, ma anche ad una maggiore interazione con i propri utenti di riferimento, siano essi consumatori o professionisti di altre categorie, diverse o affini alla propria, perché ogni realtà professionale si interfaccia anche con altrettante realtà professionali.

La mia Storytime Experience

Personalmente, ho cominciato a lavorare come redattore di Storytime sin dal suo esordio e posso considerare questa esperienza assolutamente positiva. Si tratta di un lavoro molto dinamico, nonostante preveda la comoda formula dello smart working e che dà la possibilità di rapportarsi con innumerevoli professionisti, confrontarsi su temi che già si conoscono, approfondirne altri e conoscerne di nuovi. Tutto ciò arricchisce a livello umano e professionale ed è un accrescimento reciproco perché rapportarsi con gli ospiti, consente a me di conoscere il loro mondo professionale e a loro di conoscere il mio lavoro di redattore e il format StoryTime.

StoryTime è una bella squadra, dalla proprietà alla supervisione, passando per noi Consulenti di Redazione, fino ad arrivare alle risorse che gravitano nelle. Ho sempre riscontrato serietà, professionalità e disponibilità al confronto, tre componenti che consentono di svolgere il proprio lavoro sempre al meglio e al massimo.

Perché credo che i risultati del proprio lavoro siano frutto sicuramente dell’impegno personale, della costanza, della qualità, ma anche della collaborazione tra i vari componenti di un’azienda. Dal mio punto di vista, la collaborazione e il confronto all’interno di un’azienda devono essere visti come un qualcosa da coltivare nel presente per rafforzarli in prospettiva, per permettere una crescita personale e collettiva futura.

Concludo con questa frase:

“La radio, un lavoro per chi ha profonda passione nell’anima e voglia di trasmettere emozioni. Vieni anche tu in radio a trasmettere la passione per la tua professione, raccontando chi sei e cosa fai…”

A cura di Ernesto Meoli