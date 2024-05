Noleggio a lungo termine: come funziona e perché sceglierlo

Torniamo a parlare di auto dopo il nostro articolo su come lucidare in maniera professionale la tua vettura, questa volta con un argomento che sta diventando sempre più popolare tra le persone: quello del noleggio a lungo termine.

Sono sempre di più, infatti, quelle persone che preferiscono optare per questa soluzione invece di avventurarsi nell’acquisto di un’auto.

Se prima erano soprattutto le aziende a richiederlo, visto i vantaggi fiscali, ora sono tantissimi anche i privati che scelgono questo servizio. In questo articolo troverai tutto quello che c’è da sapere sul noleggio a lungo termine e perché sta funzionando tanto.

Noleggio a lungo termine, ma che cos’è?

Il noleggio auto a lungo termine si contraddistingue dal classico servizio per via della durata. Questo tipo di noleggio può infatti durare fino a sessanta mesi. Il cliente può scegliere il tipo di vettura in base alle esigenze tra tantissimi modelli disponibili. Le ditte propongono noleggio sia su vetture totalmente nuove che su vetture usate, ovviamente variandone il canone mensile.

A seconda per all’appunto del tipo di auto scelta, viene stabilito un canone mensile su cui incidono anche i km annui che pensi di percorrere.

La ditta stabilisce infatti una soglia, oltre cui poi viene applicata una tariffa al km, per tutti quelli in eccesso.

Nel canone mensile sono compresi una serie di servizi che lo rendono davvero vantaggioso. Infatti, nella tariffa sono comprese l’assicurazione insieme a tutto quello che riguarda la gestione dei sinistri e il soccorso stradale. Nel canone è compreso anche il servizio di manutenzione ordinaria ma anche quella straordinaria.

Capisci dunque, che i pensieri per la persona vengono ridotti al minimo, che deve occuparsi solo di fare rifornimento. Per quanto riguarda il bollo, si può decidere se pagare autonomamente o tramite la ditta di noleggio, anche questo molto comodo. Ci sono poi dei servizi extra come la vettura sostitutiva e il cambio penumatici che possono essere aggiunti a pagamento.

Noleggio a lungo temine, perché è vantaggioso?

Il numero di persone che hanno aderito al servizio di noleggio a lungo termine è aumentato molto, come si può vedere anche qui, ma perché sta avendo tanto successo? Sicuramente per un’azienda ci sono numerosi vantaggi a livello economico perché c’è la possibilità di dedurre i costi fino al 100%, insieme al recupero dell’IVA.

Anche per quanto riguarda il privato esistono sicuramente dei vantaggi. In un clima economico particolare, non molte persone se la sentono di acquistare un’auto prendendone così la piena proprietà.

Pensando anche di dover pagare delle rate di un finanziamento, avendo poi tutte le spese extra di assicurazione, manutenzione ecc. conviene davvero?

Con il noleggio dell’auto non si ha il vincolo dell’acquisto e si paga sempre la stessa rata mensile sapendo che in essa sono contenuti numerosi servizi e non ci sono mai sorprese di costi extra. Il noleggio permette anche di cambiare modello di auto più spesso, avendo così qualcosa sempre di nuovo, senza il pensiero di dover rivendere la propria auto.