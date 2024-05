Maxi tamponamento lungo l’autostrada in Toscana: due morti

Per effetto di maxi tamponamento lungo l’autostrada in Toscana l’Italia è spezzata in due. Due persone sono morte, un ferito grave è stato portato in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze e un altro a Ponte a Niccheri. Nell’incidente è stata bloccata un’ambulanza che stava portando d’urgenza un bambino da Foligno all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Si sono scontrati 4 camion e 3 macchine che procedevano nella A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto tra Valdarno e Incisa Reggello, in direzione Firenze.

È successo attorno alle 11.30. Subito si sono iniziate a formare lunghe code che hanno raggiunto i 10 chilometri, fa sapere Autostrade per l’Italia. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire tutte le operazioni di rimozione dei mezzi. L’Italia autostradale è spezzata in due. Per lo stesso incidente si è formato un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma.

Poco dopo le ore 14:45 è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno ed Incisa in direzione Firenze. All’interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e ma si registrano ancora 7 chilometri di coda in direzione Firenze. Più tardi Autostrade ha comunicato che le code sarebbero state smaltite. Agli utenti in viaggio verso Firenze Autostrade consiglia ancora di uscire a Valdichiana percorrere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e per poi rientrare in A1 Firenze Impruneta in direzione Firenze.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero ?803.111 attivo 24 ore su 24.