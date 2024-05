“Everything” il nuovo singolo di Biljana con Marco Rossetti

Da venerdì 31 maggio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Everything” (LaPOP), il nuovo singolo di Biljana con Marco Rossetti.

“Everything”, il nuovo singolo della cantautrice serba Biljana con Marco Rossetti, scritto insieme ad Alessia Spera e prodotto da Cristiano Norbedo, è una canzone d’amore, una vera e propria dedica a due voci.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Essere artefici del proprio destino? Una sfida impossibile, senza di te. Tutti i miei sogni in un mondo parallelo, lontani dalla realtà, lontani da me. Voglio cavalcare l’onda con la mia musica e tu invisibile al mio fianco ci sei sempre per farmi strada. L’amore, quello silenzioso e rispettoso, ripaga sempre: vivremo della nostra musica, insieme”.

Biografia

Biljana è una cantautrice nata in Serbia nel 1988 e sin da bambina è innamorata della musica e arte. Dopo le scuole superiori si trasferisce a Trieste dove studia canto lirico e moderno, frequentando vari corsi e masterclass anche a Roma, Osimo e Firenze. Lavora come vocal coach e direttrice di coro Gospel. Un corso di piano moderno la porta a conoscere Cristiano Norbedo, produttore artistico, con il quale realizza i suoi primi singoli e collaborazioni con altri artisti.

“Everything” è il nuovo singolo di Biljana con Marco Rossetti disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da venerdì 31 maggio 2024.